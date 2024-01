Le migliori serie fantasy in arrivo su Netflix nel 2024

Le serie fantasy sono sempre state, per il pubblico, il modo per poter evadere con la mente e immaginare mondi fantastici dove tutto è possibile, perfino avere poteri magici e sconfiggere creature malvage. Ma quali sono le serie fantasy più belle in arrivo su Netflix in questo 2024? Da remake in live-action ad adattamenti di fumetti, fino a passare a serie originali, ecco le prossime serie televisive fantasy di Netflix che debutteranno proprio quest'anno.

Una serie live action ispirata all'amata serie animata e incentrata su Aang, il giovane Avatar, mentre impara a controllare i quattro elementi (acqua, terra, fuoco e aria) per riportare l'equilibrio in un mondo minacciato dalla terrificante Nazione del Fuoco.

Dead Boy Detectives (25 aprile 2024)

Parte dell'universo di The Sandman e ispirata alla popolare serie di fumetti di Neil Gaiman, Dead Boy Detectives è una nuova serie fantasy di Netflix in arrivo ad aprile 2024. Un fastidioso fantasma ti tormenta? Un demone ti ha rubato i ricordi più belli? Non ti resta che chiamare i Detective defunti! Loro sono Edwin Payne (George Rexstrew) e Charles Rowland (Jayden Revri), ovvero "il cervello" e "i muscoli" dell'agenzia Detective defunti. Adolescenti nati a decenni di distanza che si incontrano nell'aldilà, Edwin e Charles sono migliori amici e fantasmi… che si occupano di risolvere misteri. Insieme affrontano folli avventure, incluso sfuggire a streghe malvagie, all'inferno e alla morte stessa. Con l'aiuto di una sensitiva di nome Crystal (Kassius Nelson) e della sua amica Niko (Yuyu Kitamura) riescono a risolvere alcuni dei casi paranormali più complessi del mondo dei mortali.

The Rats (2024)

The Rats è la nuova serie fantasy di Netflix nonché spin-off di The Witcher. La storia segue segue un gruppo di adolescenti rinnegati che sono introdotti nella serie originale alla fine della terza stagione. Prodotta nel luglio 2023, The Rats dovrebbe debuttare nel corso del 2024 anche se una data precisa di uscita su Netflix non è ancora stata annunciata. Si tratta di un prequel di The Witcher inizialmente progettato per avere 8 episodi ma successivamente ridotto, secondo voci di corridoio.

Devil May Cry (2024)

Un'altra serie fantasy di Netflix molto attesa è Devil May Cry, adattamento animato del popolare gioco Capcom, dove forze sinistre cercano di aprire il portale tra il mondo degli umani e quello dei demoni. Al centro di tutto troviamo Dante, orfano e cacciatore di demoni mercenario, inconsapevole del fatto che il destino di entrambi i mondi dipende interamente da lui.

The Magic Order (2024)

The Magic Order è uno dei tanti adattamenti del cosiddetto Millarworld in arrivo su Netflix e che si considera uno dei più avanzati. Netflix, finora, si è già cimentata in progetti Millarworld come Jupiter's Legacy (2021) e ora è alle prese con questa nuova serie fantasy. La storia? The Magic Order è una serie in cui cinque famiglie di maghi impegnate da generazioni a proteggere la nostra realtà devono affrontare un nemico che li sta prendendo di mira una dopo l'altra. Di giorno vivono tra noi e sono i nostri vicini, amici e collaboratori, ma di notte diventano i maghi, gli stregoni e i fattucchieri che ci proteggono dalle forze dell'oscurità, a meno che quest'ultima non riesca a sopraffarli.

Twilight of the Gods (2024)

È in arrivo quest'anno su Netflix una nuova serie tv scritta da Zack Snyder (Rebel Moon, Army of the Dead). Si tratta di una serie animata basata sulla mitologia norrena, Twilight of the Gods e composta da 8 episodi. Nella trama ci sono un re e una regina di un villaggio vichingo che vogliono sposarsi ma durante il matrimonio c'è un evento che spinge Sigrid, la protagonista figlia di giganti, ad avviare una vendetta senza scrupoli.