Dalla serie su Rocco Siffredi a Vasco Rossi e Ozpetek, tutte le novità Netflix della prossima stagione

Cosa dobbiamo aspettarci dalla prossima stagione seriale di Netflix? Ce lo ha svelato lo stesso colosso dello streaming con un evento esclusivo, dal titolo See What's Next, che ha annunciato tutto il meglio dei film e delle serie italiane in arrivo sulla piattaforma di streaming nei prossimi mesi. Tra tante novità e graditi ritorni, ecco tutto quello che accadrà su Netflix Italia nella prossima stagione 2023/2024. Dalla serie su Rocco Siffredi al documentario su Vasco Rossi e poi ancora Nuovo Olimpo, l'ultimo film romantico di Ferzan Ozpetek, che sarà presentato in anteprima alla Festa del Cinema di Roma e Suburraeterna, lo spin-off di Suburra, le novità saranno tantissime e di svariati generi dal documentario al drama fino a passare al crime. Debutterà nei prossimi mesi anche Il Gattopardo, la serie con Kim Rossi Stuart tratta dal romanzo di Giuseppe Tomasi di Lampedusa. Ma se volete scoprirne di più, tuffiamoci in tutto il meglio della stagione 2023/2024 di Netflx Italia e addentriamoci in questo approfondimento sulle serie e sui film pronti a intrattenerci ma soprattutto a farci emozionare nelle prossime settimane.

I titoli più attesi

Supersex, la serie su Rocco Siffredi

Tra le serie più attese della prossima stagione di Netflix c'è Supersex, il biopic a puntate sulla vita e la carriera nel mondo del porno di Rocco Siffredi. Composta da 7 episodi e con Alessandro Borghi nei panni del divo del sesso, questa serie è liberamente tratta dalla vera vita di Rocco Siffredi e dalle sue dirette testimonianze. Al centro del racconto aspetti inediti della pornostar, un racconto profondo che attraversa la sua vita fin dall'infanzia. La sua famiglia, le sue origini, il suo rapporto con l’amore, il punto di partenza e il contesto che lo ha portato ad intraprendere la sua strada nella pornografia.

Il Supervissuto, il docu su Vasco Rossi

Passiamo a un'altra serie attesissima e parliamo del docu in cinque episodi dedicato alla carriera musicale di Vasco Rossi che debutterà il prossimo 27 settembre su Netflix. Vasco Rossi - Il Supervissuto è stata girata, in gran parte, durante i due anni di pandemia, un momento di inaspettata pausa dai soliti, innumerevoli impegni della rockstar, un’occasione unica per trovare il tempo di guardarsi indietro e ripercorrere i momenti più importanti della sua carriera e della sua vita. La serie segue Vasco nei luoghi più importanti per lui, da Zocca, sua città natale, a Los Angeles e, attraverso interviste, materiali d’archivio e testimonianze di chi lo ha accompagnato in questi anni, ripercorre la sua e le molte storie che stanno dietro alle sue indimenticabili canzoni.

Nuovo Olimpo, l'ultimo film di Ferzan Ozpetek

Dal punto di vista dei lungometraggi è impossibile non citare tra le novità Netflix più attese della prossima stagione anche il nuovo film di Ferzan Ozpetek Nuovo Olimpo. Fine anni '70. Sono giovani, belli e hanno appena 25 anni. Si incontrano per caso e si innamorano perdutamente. Un avvenimento inaspettato però li separa.Per trent'anni inseguono comunque la speranza di ritrovarsi, perché si amano ancora. Il film arriverà su Netflix il 1 novembre 2023.

Suburraeterna, la serie spin-off di Suburra

La guerra per Roma non è mai finita ed è pronta a debuttare su Netflix la serie spin-off di Suburra, Suburraeterna, la serie pronta a uscire sulla piattaforma di streaming il prossimo 14 novembre 2023. Il cast? Troveremo Giacomo Ferrara nei panni di Spadino, Filippo Nigro, Carlotta Antonelli, Federica Sabatini, Marlon Joubert e Aliosha Massine.

Il Gattopardo, la serie sul romanzo di Giuseppe Tomasi di Lampedusa

E come non citare la nuova serie Netflix, di sei episodi, basata su uno dei più grandi romanzi italiani di tutti i tempi, Il Gattopardo di Giuseppe Tomasi di Lampedusa. Si tratta di un racconto epico, sorprendente e sensuale, ambientato in Sicilia durante i moti del 1860. Al cuore della serie troviamo Don Fabrizio Corbera, l’indimenticabile Principe di Salina, che conduce una vita intrisa di bellezza e privilegio. Ma l’aristocrazia siciliana si sente minacciata dall’unificazione italiana, e Fabrizio si rende conto che il futuro della sua casata e della sua famiglia è in pericolo. Per non soccombere, Fabrizio sarà costretto a stringere nuove alleanze, anche se questo significherà andare contro ai suoi principi, fino a trovarsi di fronte ad una scelta che pare impossibile. Don Fabrizio avrà il potere di organizzare un matrimonio che salverebbe il futuro della sua famiglia, quello tra la ricca e bellissima Angelica e suo nipote Tancredi ma, facendolo, spezzerebbe il cuore della sua adorata figlia Concetta. La serie esplora con lo sguardo di oggi temi che si tramandano da secoli e sono universali: il potere, l’amore e il costo del progresso.

Tutte le altre novità Netflix della stagione 2023/2024

Tra le altre novità Netflix annunciate durante l'evento See What's Next a Roma ci sono anche il nuovo film di Cristina Comencini, Il treno dei bambini e il nuovo film di Alessandro Genovesi, Il fabbricante di lacrime, ispirato al best seller omonimo di Eric Doom e a cura della Colorado Film Production e la serie Sara, ispirata ai romanzi di Maurizio De Giovanni, un racconto crime con Teresa Saponangelo e Claudia Gerini tra i protagonisti.