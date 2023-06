Le serie Netflix tratte da libri famosi più attese del 2023

Le novità di Netflix per i prossimi mesi sono tantissime e spaziano da nuovi debutti molto promettenti, nuove stagioni di serie già note e amate dal pubblico che torneranno con nuovi episodi e titoli che adattan,o per la prima volta, romanzi famosi. Oggi vogliamo parlare proprio di questi ultimi e farvi conoscere quali sono le serie tratte da libri che debutteranno su Netflix entro la fine di questo 2023. Se siete curiosi di sapere quali romanzi saranno adattati da Netlfix in serie tv in lingua inglese, ecco l'elenco.

Tutte le serie Netflix tratte da libri famosi in arrivo entro la fine del 2023

Tutta la luce che non vediamo?

È pronta a debuttare su Netflix il prossimo 2 novembre 2023 la serie drammatica basata sul romanzo del 2014 dell'autore americano Anthony Doerr, Tutta la luce che non vediamo. Prodotta dalla 21 Laps Entertainment, la stessa casa di produzione di Stranger Things, questa serie racconterà la storia di Marie-Laure, un'adolescente cieca, e di un soldato tedesco, le cui strade si scontrano nella Francia occupata mentre entrambi cercano di sopravvivere alla devastazione della Seconda Guerra Mondiale. La sceneggiatura è affidata a Steven Knight, mentre i protagonisti sono Hugh Laurie, Mark Ruffalo e Aria Mia Loberti.

Boy Swallows Universe

Passiamo a Boy Swallows Universe, una serie drammatica australiana adattamento dal romanzo omonimo di Trent Dalton. La serie segue l'adolescente della classe operaia di Brisbane, Eli Bell in una storia di tossicodipendenza, ex detenuti, povertà, violenza e la scoperta della speranza attraverso il potere dell'amore.

Confessions on the 7:45

Adattamento del romanzo best-seller di Lisa Unger, Confessions on the 7.45 racconta la storia di una madre lavoratrice che incontrerà uno sconosciuto su un treno che metterà fine alla sua vita. Charise Castro Smith sarà la showrunner di questa serie e Jessica Alba è, invece, la protagonista e produttrice esecutiva.

They Both Die at the End

Basata sul romanzo They Both Die at the End dell'autore americano Adam Silvera, pubblicato il 5 settembre 2017, questa serie ha come showrunner un nome molto noto, Chris Van Dusen, l'uomo dietro il grande successo Bridgerton quindi una vera garanzia. La storia è quella di due adolescenti, Mateo e Rufus, che scoprono di avere solo un giorno da vivere.

A Man in Full

Tratta dal romanzo omonimo di Tom Wolfe, questa serie di 6 episodi segue la storia del magnate immobiliare di Atlanta Charlie Croker che si ritrova in bancarotta con uno scontro tra i suoi interessi politici e commerciali mentre cerca di difendere il suo impero. Jeff Daniels è il protagonista, mentre Diane Lane, Jerrika Hinton e Josh Pais faranno parte del cast.