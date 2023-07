Netflix, tutte le nuove uscite di agosto 2023

Arriva un nuovo mese e con lui tante nuove storie a cui appassionarsi e da godersi comodi sul divano davanti alla tv. Netflix, infatti, ha in serbo per il suo pubblico tanti nuovi titoli in questo agosto 2023, alcuni dei quali attesissimi. Basta pensare che proprio ad agosto esce la seconda stagione di Heartstopper così come gli ultimi episodi di Avvocato di difesa 2. E agosto 2023 è anche il mese di debutto del live-action più atteso su Netflix, One Piece. Per quanto riguarda, invece, la sezione film abbiamo l'uscita di Heart of Stone con Gal Gadot ma anche altri titoli molto interessanti.

Entriamo, quindi, più nel dettaglio per scoprire quali sono le serie tv che vedremo debuttare sul catalogo Netflix in questo agosto 2023.

Le serie più attese di agosto 2023

Heartstopper 2 (3 agosto 2023)

Torna la serie queer che ha sciolto il cuore a migliaia di telespettatori in tutto il mondo: Heartstopper. Ispirata alla graphic novel di Alice Osean, Heartstopper lancia una nuova stagione su Netflix continuando a raccontare l'amore tra Charlie e Nick. I due ragazzi, ora, vivono la loro nuova relazione, Tara e Darcy incontrano difficoltà inattese, Tao ed Elle cercano di andare oltre l'amicizia. Tra esami all'orizzonte, una gita scolastica a Parigi e un ballo da organizzare, gli amici hanno molto a cui pensare mentre affrontano le nuove sfide della vita, dell'amore e dell'amicizia.

Avvocato di difesa 2, parte 2 (3 agosto 2023)

Torna, a inizio agosto, anche Avvocato di difesa - The Lincoln Lawyer 2 con gli ultimi 5 episodi della seconda stagione. Mickey, dopo essere stato picchiato quasi a morte torna a concentrarsi sul caso di Lisa. Come andrà a finire? Lo scopriremo con il finale d Avvocato di difesa 2, stagione tratta da Il quinto testimone, quarto libro della saga di romanzi di Michael Connelly.

One Piece (31 agosto 2023)

E, la pià attesa di tutte, è One Piece. L'adattamento seriale in chiave live-action del manga più venduto della storia del Giappone scritto da Eiichiro Oda arriva su Netflix proprio questo mese. Torna l'avventura leggendaria ambientata in alto mare con Monkey D. Luffy, il giovane avventuriero da sempre alla ricerca di una vita libera. Luffy abbandona il suo villaggio per intraprendere un viaggio pericoloso alla ricerca del leggendario tesoro One Piece e diventare il re dei Pirati! Tuttavia, per trovare l'inestimabile premio Luffy dovrà assoldare la ciurma dei suoi sogni, trovare una nave, scandagliare in lungo e in largo il vasto mare azzurro, seminare i Marine e farla in barba a temibili rivali.

