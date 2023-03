Netflix, tutte le nuove uscite di aprile 2023

Arriva un nuovo mese e con lui tante nuove storie a cui appassionarsi e da godersi comodi sul divano davanti alla tv. Netflix, infatti, ha in serbo per il suo pubblico tanti nuovi titoli in questo aprile 2023, alcuni dei quali attesissimi. Basta pensare che proprio ad aprile debutterà il secondo capitolo di diverse serie tra le più amate dal pubblico come Benvenuti a Eden, Sweet Tooth e anche L'estate in cui imparammo a volare. Ma non mancheranno anche molti nuovi debutti come quello di Transatlantic e Lo scontro.

Ma entriamo più nel dettaglio per scoprire quali sono le serie e i film che vedremo debuttare sul catalogo Netflix in questo aprile 2023.

I titoli più attesi

Transatlantic (7 aprile)

Passiamo poi a Transatlantic, la serie ispirata alla vera storia di Varian Fry, Mary Jayne Gold e dell'Emergency Rescue Committee. Marsiglia 1940-1941. Un gruppo internazionale di giovani supereroi rischia la vita per aiutare oltre duemila profughi a fuggire dalla Francia occupata dai nazisti, inclusi molti artisti tra i più ricercati dal regime. Assieme ai loro famosi protetti occupano una villa ai margini della città, dove la minaccia di un pericolo mortale lascia il posto a collaborazioni inaspettate e amori intensi.

Benvenuti a Eden 2 (21 aprile)

Torna ad aprile 2023 la seconda stagione di Benvenuti a Eden che, dopo il suo finale scioccante (riassunto qui se non lo ricordate), aveva lasciato in sospeso tantissimi interrogativi. In questa nuova stagione aumentano sull'isola i misteri e i pericoli, mentre la Fondazione Eden dà il benvenuto a due nuovi personaggi, interpretati da Carlos Torres e Nona Sobo, che si uniscono al cast. Tra gli altri, riprendono i loro ruoli Amaia Aberasturi, Amaia Salamanca, Belinda Peregrín, Berta Castañé, Lola Rodríguez, Sergio Momo,Begoña Vargas, Tomy Aguilera, Guillermo Pfening, Diego Garisa, Lucía Guerrero, Carlos Soroa, Dariam Coco e Irene Dev.

Sweet Tooth 2 (27 aprile)

E, infine, come anticipato, ad aprile ritorna Sweet Tooth, la serie fantasy che ha appassionati tanti amanti del genere. Basata sui fumetti dark scritti e disegnati da Jeff Lemire, Sweet Tooth di Netflix è un adattamento seriale che si fonda sul concetto di speranza e unione come conditio si ne qua non per la sopravvivenza in condizioni estreme. La seconda stagione riprenderà la storia da dove l'avevamo lasciata. Mentre Gus lega con altri bambini ibridi e cerca di mantenere la speranza nel futuro, unirà le forze con Aimee Eden (Dania Ramirez) per liberare gli ibridi e sfuggire ai Last Man on Earth.

L'estate in cui imparammo a volare 2, parte 2 (27 aprile)

Gli ultimi episodi della seconda stagione de L'estate in cui imparammo a volare torneranno su Netflix proprio ad aprile 2023. Cosa potrebbe aver causato la fine del forte legame trentennale tra Tully e Kate, le "amiche del cuore per sempre"? Lo scopriremo in questa stagione, ma prima Kate deve affrontare le dolorose conseguenze della sfortunata missione di Johnny in Iraq. Tully invece resta coinvolta in una causa legale dopo aver abbandonato il suo talk show e deve ricominciare la carriera da zero.

Tutte le nuove uscite Netflix di aprile 2023