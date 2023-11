Netflix, tutte le nuove uscite di dicembre 2023

Arriva un nuovo mese e con lui tante nuove storie a cui appassionarsi e da godersi comodi sul divano davanti alla tv. Netflix, infatti, ha in serbo per il suo pubblico tanti nuovi titoli in questo dicembre 2023, alcuni dei quali attesissimi. Basta pensare che proprio a dicembre uscirà il nuovo film di Bradley Cooper Maestro ma anche la prima parte di Rebel Moon, l'ultimo lavoro di fantascienza di Zac Snyder. E, poi, come perdersi lo spin-off de La casa di carta, Berlino.

Ma non è finita qui. Entriamo, quindi, più nel dettaglio per scoprire quali sono le serie tv che vedremo debuttare sul catalogo Netflix in questo dicembre 2023.

Maestro, il nuovo film di e con Bradley Cooper

Dicembre è il mese di Maestro, il nuovo film diretto e interpretato da Bradley Cooper dove l'attore e regista vestirà i panni del compositore americano Leonard Bernstein. Maestro è un'imponente e impavida storia d'amore che ripercorre la relazione durata una vita tra Leonard Bernstein e Felicia Montealegre Cohn Bernstein. Non è solo una dichiarazione d'amore alla vita e all'arte, ma essenzialmente una rappresentazione emotivamente epica di famiglia e amore.

Rebel Moon, il nuovo film di Zac Snyder

Gli eserciti del tirannico Regent Balisarius minacciano un tranquillo insediamento su una luna ai confini dell'universo. Qui la misteriosa straniera Kora (Sofia Boutella) diventa l'unica speranza di sopravvivenza e riceve l'incarico di scovare abili combattenti per affrontare con lei il compito impossibile di battersi contro un avversario così potente. Kora raduna una manciata di guerrieri in una piccola banda composta da reietti, ribelli, contadini e orfani di guerra provenienti da numerosi pianeti e accomunati da tanta voglia di redimersi e vendicarsi. Mentre l'ombra oscura di tutto un impero incombe sulla luna che meno se l'aspetta, un nuovo esercito di eroi prende forma.

Berlino lo spin-off de La casa di carta

Pedro Alonso torna a vestire i panni di uno dei personaggi seriali più caleidoscopici, affascinanti e amati dal pubblico. La trama? Ce la racconta Berlino in prima persona. Ci sono solo dieci cose che possono trasformare una giornata terribile in una meravigliosa. Il primo è l'amore. E per la verità, non era questo il caso. La mia terza moglie mi aveva appena lasciato. La seconda è un bottino di oltre dieci milioni di euro. Ma non era nemmeno questo il caso. Stavamo per mettere a punto una rapina molto più grande, quella di oggi è stata facile. Ma se hai una brutta giornata, puoi finire per mettere in ginocchio un uomo miserabile e mirare alla sua testa.

Tutte le serie tv in uscita su Netflix a dicembre 2023

Sweet Home (1 dicembre)

Pax Massilia (6 dicembre)

Uno splendido errore (6 dicembre)

Odio il Natale 2 (7 dicembre)

L'inferno dei single (12 dicembre)

Under Pressure (12 dicembre)

Carol e la fine del mondo (15 dicembre)

La creatura di Gyeongseong (22 dicembre)

La concierge Pokémon (28 dicembre)

Berlino (29 dicembre)

Tutti i film in uscita su Netflix a dicembre 2023