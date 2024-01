Netflix, tutte le nuove uscite di febbraio 2024

Febbraio 2024 è alle porte e Netflix è pronto a regalarci tante nuove storie a cui appassionarci. La piattaforma di streamin, infatti, ha in serbo per il suo pubblico tanti nuovi titoli in questo febbraio 2024 e alcuni dei più attesi usciranno proprio questo mese. Basta pensare, infatti, che proprio a febbraio 2024 uscirà su Netflix l'adattamento seriale del romanzo di David Nicholls One Day, il live-action fantasy Avatar - La leggenda di Aang e il terzo capitolo della saga Dalla mia finestra. Ma scopriamo quali sono le serie e i film Netflix più attesi di febbraio 2024 e tutte le nuove uscite che troveremo il prossimo mese sulla piattaforma di streaming.

One Day (8 febbraio 2024)

A febbraio 2024 arriva su Netflix l'attesissima serie romantica ispirata al romanzo di David Nicholls, One Day. Questa serie narra la storia di Emma Morley e Dexter Mayhew, che si parlano per la prima volta il 15 luglio 1988, la sera della loro laurea. La mattina seguente prendono strade diverse, ma dove saranno in questo giorno ordinario il prossimo anno, l'anno dopo e ogni anno successivo? In ogni episodio ritroviamo Dex ed Em in questo giorno particolare, un anno più vecchi, mentre crescono e cambiano, si ritrovano e si separano, vivono gioie e delusioni. One Day è una storia d'amore che copre un periodo di decenni.

Avatar - La leggenda di Aang (22 febbraio 2024)

Sempre febbraio 2024 è il mese di Avatar - La leggenda di Aang, la nuova serie live action ispirata all'amata serie animata e incentrata su Aang, il giovane Avatar, mentre impara a controllare i quattro elementi (acqua, terra, fuoco e aria) per riportare l'equilibrio in un mondo minacciato dalla terrificante Nazione del Fuoco.

Dalla mia finestra 3 - Guardando te (23 febbraio 2024)

E poi arriva a febbraio 2024 il terzo capitolo di una delle saghe romantiche più amate dal pubblico: Dalla mia finestra. Dopo gli avvenimenti dell'estate, Ares e Raquel non vedono un futuro per la loro relazione e decidono di prendere strade diverse. Ma quando si incontrano di nuovo in inverno a Barcellona, l'amore e il desiderio che provano l'uno per l'altra sono innegabili. Riusciranno a trovare un modo per tornare insieme?

