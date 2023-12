Netflix, tutte le nuove uscite di gennaio 2024

Gennaio 2024 è dietro l'angolo e il prossimo mese, dal punto di vista seriale, è pronto a regalarci tante nuove storie a cui appassionarci. Netflix, infatti, ha in serbo per il suo pubblico tanti nuovi titoli in questo gennaio 2024. Basta pensare, infatti, che proprio a gennaio 2024 uscirà su Netflix il film sul disastro aereo delle Ande, La società della neve, ma anche la nuova serie con Sofia Vergara, Griselda e la nuova dark comedy con il premio Oscar Michelle Yeoh, The Brothers Sun. Ma non è finita qui. Entriamo, quindi, più nel dettaglio per scoprire quali sono le serie tv che vedremo debuttare sul catalogo Netflix in questo gennaio 2024.

Tra le serie Netflix più attese di gennaio 2024 c'è Griselda, la serie crime con Sofia Vergara nei panni della "regina della cocaina" Griselda Blanco. Griselda è ispirata alla vita della scaltra e ambiziosa Griselda Blanco, che ha creato uno dei cartelli della droga più redditizi della storia. Nella Miami degli anni '70 e '80 Blanco è riuscita a tenere in pugno business e famiglia con un mix letale di insospettabile ferocia e fascino, guadagnandosi il soprannome di "Madrina".

The Brothers Sun è una dark comedy con il Premio Oscar Michelle Yeoh. Quando il capo di una potente triade taiwanese viene ucciso da un misterioso assassino, il suo figlio maggiore, il leggendario killer Charles "Chairleg" Sun (Justin Chien) si trasferisce a Los Angeles per proteggere sua madre, Eileen (Michelle Yeoh), e il suo ingenuo fratello minore, Bruce (Sam Song Li) - che fino ad ora è stato completamente protetto dalla verità sulla sua famiglia. Ma mentre le società più letali di Taipei e una nuova fazione in ascesa si scontrano per il dominio, Charles, Bruce e la loro madre devono guarire le ferite causate dalla loro separazione e capire cosa significhino veramente la fratellanza e la famiglia prima che uno dei loro innumerevoli nemici li uccida tutti.

Ragazzo divora universo

Ragazzo divora universo è una miniserie di formazione ispirata al romanzo omonimo di Trent Dalton che racconta un'emozionante storia di formazione. Ambientata a Brisbane negli anni '80, in cui la magia e l'innocenza della giovinezza si intrecciano alla brutale realtà del mondo adulto, la storia di questa serie è quella di un padre perduto, un fratello muto e una madre tossicodipendente in recupero, un padrino che spaccia eroina e un famigerato criminale come babysitter. Eli Bell cerca di seguire il proprio cuore per diventare una persona migliore, ma il destino continua a disseminare ostacoli sul suo cammino. Adattata dall'iconico romanzo australiano di Trent Dalton, Ragazzo divora universo esplora la storia di un ragazzino che diventa uomo, del bene che si confonde con il male e della quotidianità che diventa straordinarietà.

Tutte le serie tv in uscita su Netflix a gennaio 2024

Tutti i film in uscita su Netflix a gennaio 2024