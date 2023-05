Netflix, tutte le nuove uscite di giugno 2023

Arriva un nuovo mese e con lui tante nuove storie a cui appassionarsi e da godersi comodi sul divano davanti alla tv. Netflix, infatti, ha in serbo per il suo pubblico tanti nuovi titoli in questo giugno 2023, alcuni dei quali attesissimi. Basta pensare che proprio a giugno debutterà il gan finale di Non ho mai, la nuova serie di Zerocalcare, Questo mondo non mi renderà cattivo e anche la sesta stagione di Black Mirror.

Ma entriamo più nel dettaglio per scoprire quali sono le serie e i film che vedremo debuttare sul catalogo Netflix in questo giugno 2023.

Non ho mai 4 (8 giugno 2023)

Tra i titoli Netflix più attesi di giugno 2023 c'è il gran finale di Non ho mai, la commedia di formazione ambientata ai giorni nostri che racconta la vita complicata di un'adolescente americana di prima generazione di origini indiane uscirà con gli ultimi episodi della sua sesta stagione. Devi, studentessa modello del liceo che finisce spesso in situazioni difficili a causa della sua irritabilità, è pronta ad affrontare il suo ultimo anno di scuola e mettere e basi per il suo futuro professionale e sentimentale.

Questo mondo non mi renderà cattivo (9 giugno 2023)

E come non citare il nuovo lavoro animato di Zerocalcare, Questo mondo non mi renderà cattivo. Un vecchio amico torna nel quartiere dopo diversi anni di assenza e fatica a riconoscere il mondo in cui è cresciuto. Zerocalcare vorrebbe fare qualcosa per lui ma si rende conto di non essere in grado di aiutarlo a sentirsi di nuovo a casa e a fare la scelta giusta per trovare il suo posto nel mondo. In Questo mondo non mi renderà cattivo torneranno il mondo narrativo, il linguaggio unico e i personaggi storici e inconfondibili dell’universo di Zerocalcare. A Zero, Sarah, Secco, l’Armadillo, l’immancabile coscienza di Zero, doppiato anche questa volta dalla voce inconfondibile di Valerio Mastandrea, si aggiunge un nuovo, centralissimo personaggio: Cesare.

Black Mirror 6 (giugno 2023)

E, infine, a sorpresa, c'è anche il grande ritorno di Black Mirror con la sua sesta stagione. Torna finalmente la serie antologica cupa e satirica di Charlie Brooker che si reinventa in ogni nuovo episodio. La sesta stagione di Black Mirror è la più imprevedibile, inclassificabile e insolita finora. Manca ancora una data di uscita ufficiale ma sappiamo che sarà a giugno 2023.

The Witcher 3, parte 1

Torna, a giugno 2023, anche The Witcher con i primi cinque episodi del suo terzo capitolo. Mentre monarchi, maghi e bestie del Continente competono per catturarla, Geralt conduce Ciri a nascondersi, determinato a proteggere la sua famiglia appena riunita da coloro che minacciano di distruggerla. Incaricata dell’addestramento magico di Ciri, Yennefer li conduce alla fortezza protetta di Aretuza, dove spera di scoprire di più sui poteri non sfruttati della ragazza; invece, scoprono di essere sbarcati in un campo di battaglia di corruzione politica, magia oscura e tradimento. Devono reagire, mettere tutto in gioco o rischiare di perdersi per sempre.

Tutte le nuove uscite Netflix di giugno 2023