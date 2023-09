Netflix, tutte le nuove uscite di ottobre 2023

Arriva un nuovo mese e con lui tante nuove storie a cui appassionarsi e da godersi comodi sul divano davanti alla tv. Netflix, infatti, ha in serbo per il suo pubblico tanti nuovi titoli in questo ottobre 2023, alcuni dei quali attesissimi. Basta pensare che proprio a ottobre uscirà la terza stagione di Lupin, la settima stagione di Elite ma ci saranno anche nuovi debutti molto interessanti da Bodies, serie su quattro linee temporali tratta dalla spiazzante graphic novel di Si Spencer ma anche La caduta della casa degli Usher ispirata alle opere di Edgar Allan Poe. Ma non è finita qui. Entriamo, quindi, più nel dettaglio per scoprire quali sono le serie tv che vedremo debuttare sul catalogo Netflix in questo settembre 2023.

Lupin 3

La saga sul ladro gentiluomo interpretato da Omar Sy torna proprio questo ottobre 2023 con nuovi episodi. Lupin 3, infatti, uscirà a ottobre e continuerà il racconto di una delle storie più intriganti e amate di Netflix. Cosa dobbiamo aspettarci? Assane ora è in clandestinità e deve imparare a vivere lontano dalla moglie e dal figlio. Le sofferenze che lui stesso ha causato lo spingono a tornare a Parigi con una folle proposta: abbandonare la Francia e ricominciare da capo altrove. Ma gli spettri del passato sono sempre dietro l'angolo e un ritorno inatteso sconvolgerà i suoi piani.

Bodies

Quattro detective. Quattro linee temporali. Un cadavere. Tratta dalla spiazzante graphic novel di Si Spencer, Bodies è una serie poliziesca piena di colpi di scena. Quando lo stesso cadavere è scoperto a Longharvest Lane nell'East End londinese nel 1890, 1941, 2023 e 2053, un detective di ciascun periodo deve indagare. Mentre si cercano collegamenti tra i decenni, i detective presto scoprono che le inchieste sono correlate e un enigmatico leader politico di nome Elias Mannix (Stephen Graham) assume un ruolo sempre più importante. Ha avuto qualcosa a che fare con l'omicidio? O forse si tratta di qualcosa di ancora più inquietante? Per risolvere il mistero i quattro detective dovranno trovare un modo per collaborare e svelare un complotto che dura oltre 150 anni.

La caduta della casa degli Usher

Ricordatevi questo nome perché molto presto diventerà una delle serie più chiacchierate di Netflix. Parliamo dell'horror La caduta della casa degli Usher una serie ispirata niente meno che alle opere di Edgar Allan Poe. Da Mike Flanagan, ideatore di The Haunting of Hill House e Midnight Mass, arriva questa diabolica serie horror ispirata ai lavori di Edgar Allan Poe. Gli spietati fratelli Roderick e Madeline Usher hanno fatto di Fortunato Pharmaceuticals un impero di ricchezza, privilegi e potere, ma quando gli eredi della dinastia cominciano a morire per mano di una misteriosa donna conosciuta in gioventù, vengono a galla i segreti del passato.

Elite 7

E questo ottobre 2023 torna con la sua settima stagione anche Elite. In Elite 7 Omar inizia una nuova vita all'università lontano da Las Encinas, ma non riesce a voltare pagina. Il senso di colpa per la morte di Samuel e la sofferenza causata da quel periodo lo attanagliano ancora, spingendolo ad andare in analisi. Tramite uno stage decide di tornare nella scuola dove tutto è successo per affrontare i suoi demoni faccia a faccia. Attraverso il percorso di Omar scopriamo che anche il resto degli studenti sta silenziosamente sfidando i propri incubi. La settima stagione di Elite tratta di salute mentale e di come molti di noi la evitano per paura o ignoranza.

Tutte le serie tv in uscita su Netflix a settembre 2023

Beckham - 4 ottobre

Lupin 3 - 5 ottobre

Everything Now - 5 ottobre

Ne rimarrà solo 1: gara di improvvisazione tragicomica 2 - 10 ottobre

Good Night Worlds - 12 ottobre

La caduta della casa degli Usher - 12 ottobre

Neon - 19 ottobre

Bodies - 19 ottobre

Yaratilan - La creatura - 20 ottobre

Surviving Paradise - 20 ottobre

Donna - 20 ottobre

Elite 7 - 20 ottobre

La vita sul nostro pianeta - 25 ottobre

Pluto - 26 ottobre

Tore - 27 ottobre

Tutti i film in uscita su Netlfix a settembre 2023