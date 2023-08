Netflix, tutte le nuove uscite di settembre 2023

Arriva un nuovo mese e con lui tante nuove storie a cui appassionarsi e da godersi comodi sul divano davanti alla tv. Netflix, infatti, ha in serbo per il suo pubblico tanti nuovi titoli in questo settembre 2023, alcuni dei quali attesissimi. Basta pensare che proprio a settembre esce la prima parte della quinta stagione di Virgin River o la nuova serie spagnola con Tokyo de La casa di carta, In fiamme o ancora Di4ri 2 e Sex Education 4. Ma non è finita qui. Entriamo, quindi, più nel dettaglio per scoprire quali sono le serie tv che vedremo debuttare sul catalogo Netflix in questo settembre 2023.

Virgin River 5, parte 1

La più attesa di tutte le nuove uscite di settembre, soprattutto dai fan dei titolo romantici, è senza dubbio Virgin River che torna con la prima parte della sua quinta stagione proprio nei primi giorni di settembre 2023, precisamente il 7. Un ritorno tra i più attesi dell'anno per questa serie romantica che continua a confermarsi uno dei più grandi successi di Netflix. Ma cosa dobbiamo aspettarci da Virgin River 5? Nuove e sorprendenti relazioni, una rottura inaspettata, un processo giudiziario complicato ma anche un addio straziante e un incendio. Mel, inoltre, a causa della sua gravidanza sarà costretta a fare una scelta importante sul futuro della clinica in cui lavora. Jack, invece, sarà alle prese con alcuni demoni del passato e con Charmaine.

In Fiamme, la nuova serie con Tokyo de La casa di carta

Altra serie Netflix molto attesa e pronta a debuttare a settembre 2023 è In Fiamme, la nuova serie spagnola con Tokyo de La casa di carta come protagonista. La storia? Maggio 2017: i resti carbonizzati del poliziotto Pedro (José Manuel Poga) sono ritrovati all'interno di un'automobile bruciata nel bacino di Foix, nei pressi di Barcellona. La scoperta attira presto l'attenzione del pubblico, soprattutto quando l'indagine porta alla luce una rete di rapporti malsani, inganni, violenze e scandali sessuali che coinvolgono Pedro e due colleghi poliziotti: la sua partner Rosa (Úrsula Corberó) e l'ex ragazzo di lei Albert (Quim Gutiérrez). Questo crime thriller debutterà su Netflix il prossimo 8 settembre e sembra promettere davvero bene.

Di4ri 2

Ricordate Di4ri? La prima serie pre-adolescenziale di Netflix Italia debuttata lo scorso maggio 2022? Ecco, a settembre arrivano i nuovi episodi della sua seconda stagione. Di4ri 2 è pronta a continuare il racconto delle vite dei ragazzi della 3°D tra primi amori, la scoperta della propria sessualità, problemi adolescenziali, amicizia e tante nuove avventure. Che cosa è successo ai ragazzi della 2°D dopo l’occupazione? Saranno rimasti in classe insieme nella scuola di Marina Piccola? E Livia avrà perdonato Pietro dopo aver scoperto della scommessa? La seconda stagione di DI4RI riparte dalle risposte a queste domande e dall’arrivo di un nuovo personaggio, quello di Bianca, la cugina di Giulio, una ragazza talentuosa e solare che saprà integrarsi nel gruppo con la sua vitalità e la capacità di capire gli altri.

Sex Education 4

E settembre è anche il mese del debutto di Sex Education 4. Dopo la chiusura della Moordale, Otis ed Eric ora affrontano una nuova sfida: il primo giorno al liceo Cavendish. Otis è nervoso riguardo alla creazione della sua nuova clinica, mentre Eric prega che non siano visti di nuovo come sfigati. Ma il Cavendish è uno shock culturale per tutti gli studenti della Moordale, pensavano di essere progressisti, ma questo liceo è molto più avanti. Oltre a una sessione giornaliera di yoga nel giardino comune, c'è un forte senso di sostenibilità e un gruppo di studenti noti per essere gentili? Viv è totalmente sconvolto dall'approccio del liceo, che sembra gestito dagli studenti e non competitivo, mentre Jackson fa ancora fatica a dimenticare Cal. Aimee cerca qualcosa di nuovo iscrivendosi a una lezione di arte e Adam si chiede se l'educazione tradizionale faccia per lui. Negli Stati Uniti, Maeve vive il suo sogno alla prestigiosa Wallace University come studentessa dell'autore di culto Thomas Molloy. Otis ha ancora una cotta per lei, mentre si adatta a non essere più un figlio unico a casa, o l'unico terapeuta per gli studenti.

Tutte le serie tv in uscita su Netflix a settembre 2023

Disincanto 5 - 1 settembre

The Wolf - 3 settembre

Tahir's House - 3 settembre

Policia Carioca - 6 settembre

Infamia - 6 settembre

Top Boy - 7 settembre

La mia prediletta - 7 settembre

Virgin River 5, parte 1 - 7 settembre

Il tempo per noi - 8 settembre

In Fiamme - 8 settembre

Spy Ops operazioni speciali - 8 settembre

Le mille vite di Bernard Tapie - 13 settembre

Wrestlers - 13 settembre

Di4ri 2 - 14 settembre

Surviving Summer 2 - 15 settembre

Sex Education 4 - 21 settembre

Song of the Bandits - 22 settembre

Jill Dando: un mistero irrisolto - 26 settembre

Encounters, l'industria degli UFO - 27 settembre

