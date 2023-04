I titoli da non perdere su Netflix questa settimana

Cosa esce di nuovo su Netflix questa settimana? Se anche voi vi state ponendo la stessa domanda eccovi servita la risposta. Torna, infatti, anche questa settimana il nostro consueto appuntamento con le nuove uscite Netflix dei prossimi giorni. La piattaforma di streaming più diffusa al mondo, infatti, continua a sfornare, di settimana in settimana, tantissime nuove storie a cui appassionarsi e per farvi avere un quadro di ciò che ci aspetta su Netlfix in questa nuova settimana di inizio aprile 2023, ecco le nuove uscite da non perdere.

Tra le serie più interessanti troviamo Lo scontro, una commedia dall'umorismo cupo e commovente che racconta la storia di un incidente tra due sconosciuti e le sue conseguenze nella loro vita. Debutta questa settimana anche Sorellanza, un nuovo thriller sulla storia di una giornalista la cui vita precipita improvvisamente nel caos e, infine, c'è Transatlantic, la nuova serie drammatica della piattaforma di streaming, ispirata a Casablanca, che racconta la storia vera dell'dell'Emergency Rescue Committee, un gruppo di giovani eroi che aiutarono, negli anni '40, tantissimi profughi a fuggire dalla Francia nazista e salvarsi.

Ma entriamo più nel dettaglio per capire quali appassionanti storie ci aspettano su Netflix questa nuova settimana di aprile 2023.

Lo scontro (6 aprile)

Iniziamo con Lo scontro, la nuova serie Netflix pronta a debuttare il prossimo 6 aprile. Si tratta di una dramedy che racconta le conseguenze di un incidente tra due sconosciuti causato dalla rabbia al volante. Danny Cho (Steven Yeun) è un piccolo imprenditore edile in difficoltà e accecato dal rancore che affronta l'imprenditrice indipendente con una vita pittoresca Amy Lau (Ali Wong). La posta in gioco sempre più alta della loro faida mette sottosopra le loro vite e relazioni in questa serie dall'umorismo cupo profondamente commovente.

Sorellanza (7 aprile)

Passiamo poi a Sorellanza, un nuovo thriller di Netflix pronto a tenervi sulle spinte. Proprio quando sta per ricevere l'opportunità lavorativa dei suoi sogni, la giornalista Fara deve riunirsi con le sorelle per salvare il problematico fratello. Le sorelle scateneranno un'inattesa serie di eventi e rimarranno coinvolte nel traffico di droga del fratello, cercando di mantenere una facciata di normalità.

Transatlantic (7 aprile)

Passiamo, infine, a Transatlantic, una delle serie più attese del mese che racconta la storia vera di un gruppo di giovani eroi che aiutarono, negli anni '40, tantissimi profughi a fuggire dalla Francia nazista e salvarsi. Marsiglia 1940-1941.Transatlantic è ispirata alla vera storia di Varian Fry, Mary Jayne Gold e dell'Emergency Rescue Committee. Un gruppo internazionale di giovani supereroi rischia la vita per aiutare oltre duemila profughi a fuggire dalla Francia occupata dai nazisti, inclusi molti artisti tra i più ricercati dal regime. Assieme ai loro famosi protetti occupano una villa ai margini della città, dove la minaccia di un pericolo mortale lascia il posto a collaborazioni inaspettate e amori intensi.