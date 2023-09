Nuovo Olimpo, tutto sul nuovo film Netflix di Ferzan Ozpetek

Ferzan Ozpetek è pronto a farci tornare degli anni '70 e a farci sognare con il suo nuovo film Nuovo Olimpo presentato in anteprima alla Festa del Cinema di Roma e presto in arrivo sul catalogo Netflix. Si tratta di una storia d'amore tra due ragazzi, interpretati da Damiano Gavino e Andrea Di Luigi, che dopo essersi innamorati sono costretti a separarsi per 30 anni. Ma cosa dobbiamo aspettarci da Nuovo Olimpo e quando uscirà su Netflix? Scopriamolo insieme.

Nuovo Olimpo: di cosa parla

Fine anni '70. Sono giovani, belli e hanno appena 25 anni. Si incontrano per caso e si innamorano perdutamente. Un avvenimento inaspettato però li separa. Per trent'anni inseguono comunque la speranza di ritrovarsi, perché si amano ancora. Nuovo Olimpo parte da una storia vera, come raccontato dallo stesso Ozpetek, che si allarga poi per raccontare temi universali.

Chi c'è nel cast di Nuovo Olimpo

Oltre ai due protagonisti, Damiano Gavino e Andrea Di Luigi, nel film ci sono anche Luisa Ranieri, Greta Scarano, Aurora Giovinazzo, Alvise Rigo, Giancarlo Commare e Jasmine Trinca.

Il trailer di Nuovo Olimpo

Quando esce Nuovo Olimpo su Netlfix

Nuovo Olimpo debutterà su Netflix il 1 novembre 2023.