Nuovo Olimpo, il film Netflix di Ozpetek, è romanticismo puro

Nuovo Olimpo

Si dice che gli unici amori a durare per sempre siano quelli impossibili. Potete crederci. Potete pensarla diversamente. Una cosa, però, è certa, gli amori impossibili, o meglio, quelli che non hanno l'opportunità di essere vissuti fino in fondo, sono quelli che ci ricordiamo per sempre. E l'amore raccontato da Ferzan Ozpetek nel suo nuovo film Nuovo Olimpo fa parte proprio di questa categoria.

I film romantici possono avere diversi sbocchi. Possono fermarsi al racconto della fase iniziale dell'amore senza mostrarne mai il seguito oppure possono focalizzarsi su ciò che arriva dopo, la quotidianità, la concretezza, i contrasti, le incomprensioni, gli spigoli da smussare. Ma ci sono alcune volte in cui un film riesce a mettere insieme sia l'idillio dell'innamoramento che il suo crollo diventando, così, un racconto sull'amore a tutto tondo che lascia in bocca il dolce delle farfalle nello stomaco e l'amaro della realtà che le fa volare via. Nuovo Olimpo di Ferzan Ozpetek fa proprio questo, racconta l'amore in tutta la sua essenza permettendo allo spettatore di fare un viaggio profondo e travolgente tra le emozioni più belle e più brutte dell'amore.

In più, che sia realistico, sognante o entrambe le cose, un film d'amore è sempre in grado di parlare un linguaggio universale e questo è solo uno dei motivi che rende Nuovo Olimpo una chicca cinematografica da non perdersi.

A fare la differenza, in questa storia, che ci ricorda da un lato un colosso del cinema americano, La La Land e dall'altro un'icona del cinema italiano, Nuovo Cinema Paradiso, non è solo una trama che, per quanto già vista al cinema, ha sempre il suo fascino, ma soprattutto la sensibilità con cui il regista tocca il tema delle relazioni mai vissute o vissute male, il tema della menzogna, dei sentimenti soppressi, della paura di essere se stessi davanti agli altri, tutti evidentemente a molto cari al regista. Per non parlare, poi, della straordinaria interpretazione degli attori, prima tra tutti, Luisa Ranieri il cui personaggio è, forse, il più bello dell'intero film.

Nuovo Olimpo, che anche nel titolo fa un rimando al film di Giuseppe Tornatore, è un omaggio al cinema, un omaggio alla Roma del passato ma, più di ogni altra cosa, un omaggio ai legami tra le persone che, nonostante gli imprevisti della vita, non si spezzano mai quando sono veri.

Lasciatevi travolgere dal romanticismo di Nuovo Olimpo, fate insieme ai protagonisti del film un viaggio interiore tra le vostre storie d'amore passate e presenti, riflettete insieme ai personaggi di finzione sulla vostra vita e su quanto sia in linea o meno con la vostra natura. Ripensate a quell'amore che non avete mai avuto il coraggio di vivere, a quell'altro che avete scelto solo per apparenza, tornate a sentire le farfalle nello stomaco di quando incontravate la persona che vi faceva battere il cuore e lasciatevi andare a un vortice intenso, doloroso ma allo stesso tempo bellissimo di emozioni.

Nuovo Olimpo è un film in grado di arrivare al cuore non non solo degli appassionati di cinema o dei fan di Ozpetek ma di tutti coloro che nella loro vita hanno amato. Nuovo Olimpo è puro romanticismo e avere addosso, anche se solo per un paio d'ore, questa sensazione di stupore, passione, delusione, malinconia, nostalgia è una vera meraviglia.

Voto: 8,5