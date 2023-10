Nuovo Olimpo, come finisce (tra Enea e Pietro) nel film Netflix di Ozpetek

Su Netflix è appena arrivato Nuovo Olimpo, l'ultimo film di Ferzan Ozpetek che racconta una storia d'amore universale tra due ragazzi degli anni '70 che si innamorano per caso e si perdono di vista per 30 anni. Un film romantico ma non stucchevole, profondo ma leggero allo stesso tempo che riesce a coivolgere con un malinconico romanticismo che entra nel cuore. Ma come va a finire Nuovo Olimpo? Come finisce tra Enea e Pietro interpretati rispettivamente da Damiano Gavino e Andrea Di Luigi? Scopriamolo insieme.

Nuovo Olimpo: la trama

Fine anni '70. Sono giovani, belli e hanno appena 25 anni. Si incontrano per caso e si innamorano perdutamente. Un avvenimento inaspettato però li separa. Per trent'anni inseguono comunque la speranza di ritrovarsi, perché si amano ancora. Nuovo Olimpo parte da una storia vera, come raccontato dallo stesso Ozpetek, che si allarga poi per raccontare temi universali.

Nuovo Olimpo: come finisce tra Enea e Pietro? La spiegazione del finale

(ATTENZIONE SPOILER!)

Nuovo Olimpo ha un finale dolceamaro. Come mai? Perché ci lascia un po' come ci aveva lasciati La La Land o Nuovo Cinema Paradiso nel loro finale, con la speranza di vedere i due protagonisti finire insieme ma la consapevolezza che la loro relazione è destinata a restare nella sfera del "potenziale" mai realizzato. Enea e Pietro, infatti, dopo 30 anni si rivedono e tutto a causa di un incidente sul set di Enea che lo ferisce agli occhi. Il regista viene portato in ospedale e operato proprio dal suo amore da ragazzo, Pietro, ormai medico rinomato a Roma che quando sente che il ferito è proprio Enea, corre per operarlo lui stesso. Dopo l'operazione la moglie di Pietro decide di invitare Enea a cena, ormai, il regista, ha capito che c'è qualcosa di familiare nel suo medico che vedrà per la prima volta dopo 30 anni, proptio a quella cena a casa di Pietro. I due, non appena si vedono si guardano come se avessero ancora 25 anni e la moglie di Pietro capisce tutto. Si rende conto di non essere mai stata amata e che il vero amore di suo marito era sempre stato un altro, Enea. Così, è proprio lei nel finale del film a spingerlo a correre dietro a Enea. Una volta rivisti e da soli i due si guardano e Pietro gli dice di non dimenticarlo mai e di continuare a pensarlo. Poi, lo saluta. Enea va via, torna dal suo nuovo compagno Antonio e anche Pietro torna indietro verso casa sua e quello che resta del suo matrimonio fallito. Però, ha un attimo di esitazione e si gira a vedere se Enea c'è ancora, quasi per volerlo rincorrere e baciarlo. Ma non lo fa perché Enea è andato via ormai. E così, la telecamera inizia a girare, con Pietro di spalle e un vociare che si sente di sottofondo. E alla fine vediamo i due, in una scena immaginaria di 30 anni fa mangiare insieme in quell'osteria dove non sono mai riusciti ad andare e siamo spinti a immaginare come sarebbe stata la loro vita insieme se gli eventi della vita stessa non si fossero messi in mezzo per allontanarli.