Obliterated 2 ci sarà? Cosa sappiamo finora

Obliterated è la nuova serie Netflix dai creatori di Cobra Kai che sta letteralmente spopolando in tutto il mondo, Italia compresa dove domina la classifica delle serie più viste al primo posto. Questa action comedy che incolla allo schermo, è una bella sorpresa di Netflix in quanto racconta una storia avvincente mantenendo un perfetto equilibrio tra azione, commedia, dramma e un bel po' di sensualità che domina la narrazione e la rende più accattivante. Ma se avete amato Obliterated vi starete chiedendo se avrà una seconda stagione. Obliterated 2 ci sarà? Ecco cosa sappiamo finora.

Obliterated: la trama

Obliterated - Una notte da panico è una commedia di azione adrenalinica che racconta la storia di un team di forze speciali che sventa una minaccia letale a Las Vegas. Per festeggiare, la squadra organizza una festa a base di alcol, droga e sesso, quindi scopre che la bomba disinnescata era finta. Ancora sotto l'effetto di varie sostanze, il team deve cercare di superare le conseguenze fisiche e i problemi personali per trovare il vero ordigno e salvare il mondo.

Obliterated 2 ci sarà?

A oggi non abbiamo ancora conferme sul rinnovo di Obliterated per una seconda stagione anche se i presupposti per andare avanti, dopo il finale del primo capitolo, ci sarebbero eccome. Bisogna anche specificare che questo titolo sta avendo un successo di pubblico incredibile al punto da essere in Top10 di 90 Paesi al mondo con 47,600,000 ore di visualizzazione accumulate nella sola prima settimana di debutto. In l'Italia, inoltre, Obliterated è la serie più vista del momento. Dati in mano, siamo quasi certi che Netflix continuerà il racconto di questa serie con una nuova stagione. Attendiamo solo l'annuncio ufficiale.

Obliterated 2: quando esce su Netflix

Obliterated 2, se dovesse essere rinnovata, potrebbe debuttare su Netflix tra la fine del 2024 e l'inizio del 2023.