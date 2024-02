Perché vedere Obliterated su Netflix anche se è stata cancellata

Obliterated è la prima cancellazione Netflix del 2024. Una notizia arrivata insieme all'annuncio della nuove uscite Netflix di febbraio 2024 e che ha lasciato abbastanza sorpresi dato che questa serie action, nata dai creatori di Cobra Kai, ci era sembrata uno dei migliori titoli Netflix dello scorso anno. Ma qualcosa, in Obliterated, non ha funzionato e questa serie che mescola azione a romanticismo e, soprattutto tantissima ironia, è stata cancellata dopo una sola stagione. Ma cerchiamo di capire quali sono i motivi che hanno portato alla cancellazione di Obliterated su Netflix e perché vale la pena vederla lo stesso, nonostante non avrà mai un continuo. Prima, però, un piccolo recap sulla trama.

Obliterated: la trama

Obliterated - Una notte da panico è una commedia di azione adrenalinica che racconta la storia di un team di forze speciali che sventa una minaccia letale a Las Vegas. Per festeggiare, la squadra organizza una festa a base di alcol, droga e sesso, quindi scopre che la bomba disinnescata era finta. Ancora sotto l'effetto di varie sostanze, il team deve cercare di superare le conseguenze fisiche e i problemi personali per trovare il vero ordigno e salvare il mondo.

Obliterated: cosa non ha funzionato

Ma cosa non ha funzionato in Obliterated? Noi, un'idea pensiamo di averla. Ciò che ha allontanato, probabilmente, il pubblico da questa serie è il focus su un'ironia troppo "americana" che, per quanto elemento vincente e distintivo della serie, è troppo legata alla cultura statunitense e, forse, ha allontanato il pubblico di altro Paesi. Ma non è finita qui perché Obliterated ha sofferto anche il fatto di essere uscita su Netflix in un mese in cui i riflettori erano puntati tutti su altri titoli molto più famosi: dal finale di The Crown all'uscita del primo reality su Squid Game fino alla miniserie dai produttori di Stranger Things, Tutta la luce che non vediamo. Tutte le altre serie, tra cui anche Obliterated, sembra non siano riuscite a reggere il confronto o semplicemente a farsi notare, tra tutti questi titoli molto più noti.

Obliterated: perché vederla lo stesso nonostante la cancellazione Netflix

Una cosa, però, va detta. Obliterated è una bella serie e nonostante la cancellazione Netflix merita di essere vista e gustata episodio dopo episodio. Dopotutto, questa serie, è una comedy d'azione fatta benissimo che tiene letteralmente incollati allo schermo e che delizia con un'ironia incalzante e studiata al punto giusto. E tra gli elementi vincenti di Obliterated c'è sicuramente un cast azzeccatissimo con un gruppo di personaggi che, con le loro diversità, creano un team perfetto e divertentissimo. In più c'è un pizzico di romanticismo, diversi colpi di scena e una cosa è certa, vi farete un sacco di risate.