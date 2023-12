È arrivata su Netflix e in pochissimo tempo si è conquistata il primo posto nella Top10 di moltissimi Paesi al mondo. Parliamo di Obliterated la nuova serie action di Netflix che porta sul catalogo della piattaforma di streaming azione ma anche sensualità, romanticismo e una comicità in grado di fare la differenza. Ma se siete già fan di questa serie e volete saperne di più sul suo finale, ecco che vi spieghiamo tutto quello che è successo nell'ultimo episodio di Obliterated.

Obliterated: la trama

Un team di forze speciali che sventa una minaccia letale a Las Vegas. Per festeggiare, la squadra organizza una festa a base di alcol, droga e sesso, quindi scopre che la bomba disinnescata era finta. Ancora sotto l'effetto di varie sostanze, il team deve cercare di superare le conseguenze fisiche e i problemi personali per trovare il vero ordigno e salvare il mondo.

Obliterated: la spiegazione del finale

(ATTENZIONE SPOILER!)

Iniziamo dal primo colpo di scena. Lana non è quella che dice di essere ma la sorella del grande cattivo della serie, Ivan Koslov. Il suo vero nome, infatti, è Anastasia Koslov ed è proprio lei ad avere la bomba e permettere a suo fratello.di scappare di prigione organizzando uno scambio con l'FBI che, ormai, dopo il fallimento del team di Ava, è a capo dell'operazione con l'agente Ferguson. Ava e i suoi agenti, però, non si arrendono e decisono di provare ad arrivare alla bomba in autonomia per disinnescarla anche se non riescono ancora a trovare Hagerty che, nel frattempo, si è perfino sposato a Las Vegas. Grazie all'aiuto di ogni mebro del team, Ava e gli altri trovano Anastasia e inizia una lotta per impossessarsi della bomba che, però, si scopre essere un falso perché quella vera è stata nascosta all'interno di una slot machine del Casinò. Grazie all'aiuto di Maya, i ragazzi trovano la bomba ma ormai mancano pochi minuti all'esplosione. Quando sembrano spacciati e Paul è pronto a sacrificarsi per tutti portando la bomba nel deserto per farla esplodere, si vede entrare nel Casinò Hagerty sullo stesso cammello della festa del primo episodio della serie. L'uomo, ormai sveglio dopo il lungo sonno e pronto a fare il suo lavoro si avvicina alla bomba ma manca una cosa molto importante, una canzone di Michael Bublé di sottofondo necessaria per lui per concentrarsi. Nessuno riesce a mettere la canzone dal cellulare ma a un certo punto, la sua novella moglie, inizia a intonare Bublé ed è così che Hagerty disinnesca la bomba e tutti si salvano. Alla fine dell'episodio vediamo tutti i personaggi festeggiare. Trunk lascerà il team per lavorare con Lady Gaga, Maya, ormai, è più sicura di sé e flirta con i ragazzi senza farsi problemi, Paul ha fatto pace con se stesso e con i suoi sensi di colpa, Angela Gomez ha lasciato andare la ragazza con cui aveva avuto un flirt facendola tornare con suo marito e Ava e McKnight finiscono a letto insieme, questa volta, fino in fondo. È così che finisce Obliterated.

Obliterated 2 ci sarà?