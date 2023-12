Obliterated è la serie più sexy che vedrete su Netflix quest'anno

Di serie action, sulle piattaforme di streaming, ce ne sono un'infinità ma di serie action in grado di fare la differenza, un po' meno. Quando però l'adrenalina dell'azione riesce a convivere in perfetto equilibrio con una trama corposa e coerente, personaggi raccontati a 360 gradi, una vena comedy che regala ironia e leggerezza, una bella dose di sensualità e un pizzico di romanicismo, allora il mix diventa perfetto e il risultato, agli occhi del pubblico, piacevolissimo.

Ed è proprio quello che accade con Obliterated, la nuova serie Netflix che mette insieme commedia e azione, una serie che diventa la versione 2.0 di Fubar con Arnold Schwarzenegger e un titolo che è stato in grado di conquistare il mondo intero raccontando una storia semplice ma avvincente e puntando tutto sulla caratterizzazione dei suoi personaggi che reggono la narrazione con i loro crolli emotivi, difetti, errori, gesta eroiche e con quella crescita interiore che riescono a fare, tutti, dall'inizio alla fine del racconto.

La storia raccontata da questa serie è molto semplice e si svolge tutta in una notte. Un team di forze speciali sventa una minaccia letale a Las Vegas. Per festeggiare, la squadra organizza una festa a base di alcol, droga e sesso, finché non scopre che la bomba disinnescata era finta. Ancora sotto l'effetto di varie sostanze, il team deve cercare di superare le conseguenze fisiche e i problemi personali per trovare il vero ordigno e salvare il mondo.

Ciò che stupisce di Obliterated, che si presenta come il classico action americano tutto combattimenti e poca sostanza, è che già dal primo episodio mostra che è molto più di questo. È una serie che va a fondo pur non rinunciando all'intrattenimento, alla comicità, al romanticismo ma anche alla sensualità, è un titolo che tiene incollati allo schermo non solo per i colpi di scena e per i nudi integrali ma soprattutto perché fa affezionare tantissimo ai suoi protagonisti che, attraverso le loro diverse personalità, etnie, preferenze sessuali e fragilità permettono a chiunque di potersi identificare con uno se non ognuno di loro.

E se solitamente siamo abituati a vedere serie spy action troppo superficiali o troppo drammatiche, Obliterated ci dimostra non solo che le sfumature di grigio esistono anche nel mondo seriale ma che possono essere perfino meglio del bianco e del nero.

Dinamica, divertente, profonda, sexy, Obliterated è una bellissima sorpresa di Netflix che, a fine anno, ci ha regalato una serie che ci è subito entrata nel cuore e di cui non vediamo l'ora di vedere il continuo.

Voto: 7.8