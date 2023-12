Odio il Natale 2, la spiegazione del finale (con chi si mette Gianna)

Odio il Natale, la prima serie natalizia di Netflix Italia, è tornata su Netflix con la sua seconda stagione a un anno esatto dal suo debutto sulla piattaforma di streaming. Torna Pilar Fogliati nei panni di Gianna che, questo Natale, non è più single e dovrà fare i conti con nuove avventure, nuove conoscenze e tante situazioni imbarazzanti. Ma come è andata a finire la seconda stagione di Odio il Natale? Con chi si è messa, alla fine, Gianna? Scopriamolo insieme.

Odio il Natale 2: la trama

Chi avrà suonato alla porta di Gianna la Vigilia di Natale? È finalmente arrivato il momento di scoprirlo. Da quella fatidica sera è passato un anno, e ritroviamo la nostra Gianna che, a sorpresa, non è più single. Per la prima volta, il Natale che si avvicina sembra sorriderle, perché si sa, il Natale ama le coppie, no? Ma sarà proprio quest’ultimo, ancora una volta, a scombinare le carte, facendole commettere un errore imperdonabile che romperà la sua relazione. Proprio nel momento in cui tutto sembrava al proprio posto, ripartirà invece un nuovo countdown: Gianna, infatti, sa di aver bisogno della magia del Natale per riconquistare il suo ex, e, per questo, vuole farlo entro la cena della Vigilia che, a casa Belotti, è la cena che sistema ogni cosa. Una cena che, quest’anno, deve organizzare lei e che, come vedremo, porta con sé più di un imprevisto. Con l’aiuto delle sue amiche, Margherita e Titti e un bizzarro nuovo vicino di casa con la figlia adolescente, Gianna capirà che l’amore è come la Slitta di Babbo Natale: quando c’è, è impossibile non riconoscerlo.

Odio il Natale 2: la spiegazione del finale

L'ultimo episodio di Odio il Natale 2 chiude il cerchio di una storia d'amore, di amicizia ma, soprattutto di famiglia che ha accompagnato il pubblico di Netflix per due stagioni. È la vigilia di Natale, Gianna ha deciso di organizzare una cena a casa sua con tutta la famiglia ma il suo cuore non è ancora chiaro per chi batta davvero. Dopo essersi lasciata con il fidanzato Umberto, Gianna torna iniseme a lui anche se capisce che il suo non è vero amore. L'infermiera, infatti, appena prima della cena di Natale decide di lasciare Umberto perché capisce di essere innamorata di un'altra persona. Di chi si tratta? Di Filippo, il nuovo vicino di casa che fin dal primo momento non ha fatto altro che prendersi cura di Gianna e starle accanto, come solo il vero amore sa fare. Ed è proprio Filippo a preparare la cena di Natale per Gianna perché lei non fa in tempo a cucinare, è lui che apparecchia e che le prepara la torta a forma di renna che lei non ha avuto tempo di cucinare. Gianna, così, nel bel mezzo della cena di Natale, decide di uscire e andare, in barca, in centro a Chioggia e dichiararsi a Filippo. I due si baciano davanti a tutti e capiscono di essere fatti l'uno per l'altra. E con i genitori di Gianna che tornano insieme, la sorella di Gianna che torna con suo marito, Titti che decide di mollare il suo fidanzato per andare a cantare con la banda del paese e Gianna e Filippo che si baciano, si conclude la seconda stagione di Odio il Natale. E per concludere, quei cartelli ispirati a Love Actually nel finale della prima stagione della serie, non li aveva mandati Umberto a Gianna ma Davide. Ora, però, lui è partito per Bali.