La seconda stagione di Odio il Natale è arrivata su Netflix con 7 nuovi episodi pronti a raccontare cosa è successo dopo che Gianna ha trovato finalmente l'amore. Ma dopo aver visto i nuovi episodi della serie italiana natalizia di Netlfix, cosa sappiamo sulla sua terza stagione. Odio il Natale 3 ci sarà? E se sì, cosa dobbiamo aspettarci dal terzo capitolo di questa serie romanticissima? Scopriamolo insieme ma, intanto, facciamo un piccolo recap sul capitolo due di Odio il Natale.

Odio il Natale 2: la trama

Chi avrà suonato alla porta di Gianna la Vigilia di Natale? È finalmente arrivato il momento di scoprirlo. Da quella fatidica sera è passato un anno, e ritroviamo la nostra Gianna che, a sorpresa, non è più single. Per la prima volta, il Natale che si avvicina sembra sorriderle, perché si sa, il Natale ama le coppie, no? Ma sarà proprio quest’ultimo, ancora una volta, a scombinare le carte, facendole commettere un errore imperdonabile che romperà la sua relazione. Proprio nel momento in cui tutto sembrava al proprio posto, ripartirà invece un nuovo countdown: Gianna, infatti, sa di aver bisogno della magia del Natale per riconquistare il suo ex, e, per questo, vuole farlo entro la cena della Vigilia che, a casa Belotti, è la cena che sistema ogni cosa. Una cena che, quest’anno, deve organizzare lei e che, come vedremo, porta con sé più di un imprevisto. Con l’aiuto delle sue amiche, Margherita e Titti e un bizzarro nuovo vicino di casa con la figlia adolescente, Gianna capirà che l’amore è come la Slitta di Babbo Natale: quando c’è, è impossibile non riconoscerlo.

Odio il Natale 3 ci sarà? Ecco cosa sappiamo finora

Ma Odio il Natale 3 ci sarà oppure no? Questa è la domanda che in tanti si stanno facendo dopo aver visto i nuovi episodi della seconda stagione di Odio il Natale. Per ora, però, non possiamo avere ancora una certezza sul rinnovo di questa serie italiana totalmente incentrata sul Natale. Bisognerà vedere, infatti, come sarà accolta dal pubblico la seconda stagione di serie e capire se i guadagni, in fatto di visualizzazioni, saranno almeno pari alle spese per la realizzazione della serie. Ma se dovesse tornare con un nuovo capitolo, siamo sicuri che le avventure amorose di Gianna torneranno a farla da padrone e la figura di Davide potrebbe tornare per mescolare un po' le carte in tavola.

Odio il Natale 3, quando esce su Netflix

Non possiamo ancora sapere quando uscirà su Netflix Odio il Natale 3 ma se la serie italiana dovesse essere riconfermata da Netflix uscirà, quasi senza dubbio, a Natale del 2024, proprio come le due stagioni precedenti debuttate, entrambe, il 7 dicembre.