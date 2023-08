One Piece 2 ci sarà? Cosa sappiamo finora

L'attesa è terminata: l'adattamento in live action di One Piece, è approdato su Netflix oggi, 31 agosto 2023. Tratto dal celeberrimo e longevo manga di Eiichir? Oda segue il giovane Monkey D. Luffy che, lasciato il suo villaggio, intraprende una lunghissima avventura dalle mille insidie. La lunghezza del manga - ancora in produzione - impone già di pensare al futuro della serie: cosa sappiamo di una eventuale seconda stagione?

One Piece 2 ci sarà?

Giovedì 31 agosto 2023, ore 24 del Pacifico e 9.00 italiane, approda sulla piattaforma Netflix la serie in live action di "One Piece". Il fumetto di Eiichir? Oda, partito nel 1997 e ancora oggi pienamente in corso, è diventato il manga più venduto di tutti i tempi e ha prodotto una serie anime di grande successo (più diversi lungometraggi d'animazione celebri in Giappone e un po' meno da noi). Il preambolo suggerisce il grado di attesa che c'era attorno alla serie Netflix in live action: basti pensare alla quantità sterminata di commenti circolati in rete dopo la diffusione del trailer ufficiale, rilasciato lo scorso giugno.

La prima stagione della serie comincia adattando i racconti della saga del Romance Down, la prima del manga, appartenente all'East Blue Saga, concentrata negli otto episodi della prima stagione della serie Netflix.

Le scelte narrative della serie hanno avuto il benestare di Eiichir? Oda in persona, l'autore del manga, che ha ribadito l'impossibilità di restituire sul piccolo schermo tutte le soluzioni adottate dal fumetto, nonché la difficoltà nell'adattare l'intera mole di partenza. Facendo alcuni calcoli, se per ogni stagione dovesse essere adattata una saga del manga, la serie televisiva dovrebbe avere 11 stagioni, esclusi i numeri in uscita (parliamo pur sempre di un lavoro in corso).

Cosa dobbiamo aspettarci, dunque, dal futuro della serie? Bisogna subito premettere che non è stata ufficializzata una seconda stagione della serie: la piattaforma aspetta probabilmente un primo riscontro da parte degli spettatori. Voci di corridoio parlano di uno script già in fase di lavorazione per l'eventuale seconda annata, che quasi certamente verrà realizzata. Data l'importante produzione e i tempi di lavorazione da mettere in conto, è improbabile pensare a nuove puntate pronte entro l'estate del 2024. La seconda stagione potrebbe teoricamente coprire i volumi del manga che vanno dall'undicesimo al ventesimo, ma queste restano supposizioni; in attesa che Netflix ufficializzi la lavorazione delle nuove puntate.