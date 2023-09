One Piece 2 ci sarà, Netflix rinnova la serie dopo solo 15 giorni

One Piece avrà una seconda stagione. Dopo solo 15 giorni dal debutto del primo capitolo della serie tratta dal noto manga di Eiichiro Oda per spingere Netflix a un rinnovo immediato di questo titolo che si è già confermato un successo a livello mondiale e, forse, uno dei prodotti Netflix più riusciti in questo anno. One Piece 2, infatti, ci sarà e continuerà a raccontare sul piccolo schermo le avventure di Monkey D. Luffy alla ricerca del leggendario tesoro di One Piece. L'annuncio di questo gradito rinnovo è arrivato prima del previsto anche se non ha stupito più di tanto dato il grande clamore con cui questa serie è stata accolta dal pubblico, sia dai fan del manga che da chi non conosceva questa storia. La serie, infatti, ha concluso la sua seconda settimana al n. 1 della Top 10 di Netflix con un'altra performance dominante a livello internazionale ed è stato proprio questo a spingere Netflix al rinnovo anticipato della serie . Ma entriamo più nel dettaglio per capire quando One Piece 2 potrebbe uscire su Netflix.

One Piece, di cosa parla

Tratta dalla serie manga più venduta della storia del Giappone e scritta da Eiichiro Oda, One Piece è un'impareggiabile avventura leggendaria ambientata in alto mare. Monkey D. Luffy è un giovane avventuriero da sempre alla ricerca di una vita libera. Luffy abbandona il suo villaggio per intraprendere un viaggio pericoloso alla ricerca del leggendario tesoro One Piece e diventare il re dei Pirati! Tuttavia, per trovare l'inestimabile premio Luffy dovrà assoldare la ciurma dei suoi sogni, trovare una nave, scandagliare in lungo e in largo il vasto mare azzurro, seminare i Marine e farla in barba a temibili rivali.

Quando esce One Piece 2 su Netflix

Non sappiamo ancora quando uscirà One Piece 2 su Netflix ma possiamo immaginare di poter trovare i nuovi episodi della serie sul catalogo tra fine 2024 e inizio 2025.