One Piece 2 quando esce su Netflix? Le ultime news

L'adattamento seriale di One Piece è stato uno dei più grandi successi Netflix del 2023 e a soli 15 giorni dal suo debutto è arrivata la conferma di una seconda stagione per la serie tratta dal famoso manga di Eiichiro Oda. Era settembre 2023 quando abbiamo avuto la conferma che One Piece 2 ci sarebbe stata e che Netflix avrebbe continuato a raccontare sul piccolo schermo le avventure di Monkey D. Luffy alla ricerca del leggendario tesoro di One Piece. L'annuncio di questo gradito rinnovo non ha stupito più di tanto dato il grande clamore con cui questa serie è stata accolta dal pubblico, sia dai fan del manga che da chi non conosceva questa storia. La serie, infatti, ha concluso la sua seconda settimana al n. 1 della Top 10 di Netflix con un'altra performance dominante a livello internazionale ed è stato proprio questo a spingere Netflix al rinnovo anticipato della serie . Ma entriamo più nel dettaglio per scoprire tutto quello che sappiamo finora su One Piece 2 e quando potrebbe uscire su Netflix.

One Piece, di cosa parla

Tratta dalla serie manga più venduta della storia del Giappone e scritta da Eiichiro Oda, One Piece è un'impareggiabile avventura leggendaria ambientata in alto mare. Monkey D. Luffy è un giovane avventuriero da sempre alla ricerca di una vita libera. Luffy abbandona il suo villaggio per intraprendere un viaggio pericoloso alla ricerca del leggendario tesoro One Piece e diventare il re dei Pirati! Tuttavia, per trovare l'inestimabile premio Luffy dovrà assoldare la ciurma dei suoi sogni, trovare una nave, scandagliare in lungo e in largo il vasto mare azzurro, seminare i Marine e farla in barba a temibili rivali.

Il messaggio di Eiichiro Oda ai fan di One Piece

Eiichiro Oda, il creatore, illustratore e produttore esecutivo di One Piece ha lasciato un messaggio ai fan della serie Netflix :

“Alla Flotta di Cappello di Paglia: cosa ne pensate della prima stagione del live action di One Piece? Ci ho lavorato a lungo con Netflix e Tomorrow Studios. Sembra che sia stata apprezzata da persone di tutto il mondo, quindi l’impegno del team di produzione ha dato i suoi frutti. A tutti coloro che sono fan di One Piece da anni, e a chi lo sta scoprendo per la prima volta, grazie mille. A due settimane dal lancio, ho ricevuto una bella notizia...Netflix ha deciso di rinnovare la serie! Le avventure di Iñaki e della ciurma di Cappello di Paglia continueranno! Ci vorrà ancora un po’ per preparare i copioni, quindi portate pazienza. In futuro, credo proprio che alla ciurma di Cappello di Paglia servirà un medico in gamba. Staremo a vedere!”

Il successo di One Piece in numeri

One Piece è il titolo numero 1 a livello mondiale su Netflix con 37.8 milioni di views raggiunte in meno di due settimane dal suo debutto. La serie ha raggiunto la Top 10 in 93 paesi, e ha debuttato come serie più vista in 46. Ha ottenuto il rating di Certified Fresh con un Audience Score del 96% su Rotten Tomatoes su 10,000+ valutazioni effettuate, uno dei puntaggi più alti tra quelli ottenuti da Netflix. Un successo sui social media con più di 4 miliardi di ricerche per #onepiecenetflix solo su Tik Tok, One Piece continua a generare conversazione e ad essere un trend globale su tutte le piattaforme social. I numeri dei talent su Instagram sono saliti alle stelle, raggiungendo milioni di follower nell’ultimo paio di mesi.

One Piece 2: chi sono i nuovi personaggi

Tra le ultimissime news su One Piece 2 c'è l'annuncio di nuovi membri del cast pronti a interpretare gli agenti della Baroque Works. Di chi si tratta? David Dastmalchian sarà Mr.3, Camrus Johnson è Mr.5, Jazzara Jaslyn sarà Miss Valentine e Daniel Lasker, Mr. 9.

Quando esce One Piece 2 su Netflix

One Piece 2 potrebbe arrivare su Netflix tra la fine del 2024 e l'inizio del 2025.