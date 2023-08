One Piece: a che ora esce su Netflix

La serie Netflix One Piece è, in assoluto, una delle più attese dell'anno: si tratta dell'adattamento televisivo in live action dell'omonimo e famosissimo manga di Eiichir? Oda che, partito 25 anni fa, è ancora oggi in produzione dopo aver stabilito dei numeri di vendita da record che lo rendono il manga ad avere venduto di più al mondo. L'attesa è ormai agli sgoccioli, ma quando, esattamente, le puntate della serie saranno diffuse dalla piattaforma? Leggiamo nel dettaglio tutte le notizie in merito.

One Piece: a che ora esce la serie su Netflix

L'uscita di nuovi prodotti audiovisivi, dal cinema alla televisione, provoca attese straordinarie da parte di milioni di spettatori. Con il diffondersi delle piattaforme, concetti come il binge watching - vere e proprie maratone di più episodi di una serie televisiva - si sono diffuse sempre più, così come le accese discussioni social, che prevedono anche una gara sul guardare e commentare un dato prodotto poco dopo la sua uscita effettiva. Una corsa contro il tempo che produce, come nel caso di "One Piece", una domanda di capitale importanza: a che ora viene rilasciata la serie su Netflix?

È bene fare un minimo indispensabile di ordine: opera di Eiichir? Oda, "One Piece" è diventato, dal 1997 ad oggi, il manga più venduto di sempre, con oltre 500 milioni di copie; tenendo ben presente che la produzione del fumetto giapponese è ancora nel vivo e non esiste una data conclusiva. Il lavoro ha generato una fortunata serie animata (nata nel 1999) e diversi lungometraggi, sempre in versione anime. Annunciata da diversi anni, Netflix si appresta a lanciare sul mercato la serie televisiva di "One Piece", stavolta in live action e composta nella prima stagione da un totale di otto episodi.

Le puntate sono distribuite tutte in una sola volta, giovedì 31 agosto 2023. Una data che tanti spettatori hanno segnato in calendario, ma è d'obbligo un'ultima domanda per azionare con la massima puntualità il countdown: a che ora esce l'intera prima stagione di "One Piece" su Netflix? Come annuncia la pagina ufficiale di Netflix, le serie TV e i film originali della piattaforma in genere vengono resi disponibili in tutto il mondo alle 24:00 ora del Pacifico. Tenendo conto del fuso orario, significa che in Italia gli episodi escono alle 9.00 del mattino di giovedì 31 agosto 2023. Ai telespettatori, a seconda degli impegni e delle preferenze in termini di fruizione, la possibilità di cimentarsi in maratone o di centellinare la visione dell'intera prima stagione.