One Piece: la spiegazione del finale

Approdata su Netflix giovedì 31 agosto 2023, One Piece è una serie sul manga omonimo creato da Eiichiro Oda che, dal 1997 (anno del debutto) a oggi ha superato i 100 volumi diventando, anno dopo anno, il manga più venduto di tutti i tempi. Una serie particolarmente attesa da milioni di fan in tutto il mondo, supervisionata dallo stesso Oda per garantire fedeltà all'opera originale, pur con tutte le differenze e le riduzioni del caso. Scopriamo in che modo si è concluso l'ottavo e ultimo episodio della serie targata Netflix.

One Piece: come finisce la serie

Avventura, azione, divertimenti e qualche colpo di scena. La prima stagione della serie "One Piece" si conclude con la formazione dell’equipaggio dei pirati di Monkey D. Luffy, il protagonista assoluto della storia. Durante il suo viaggio, Luffy stringe amicizia con lo spadaccino Roronoa Zoro; con il tiratore scelto e carpentiere navale Usopp; con la ladra e navigatrice Nami; e con il cuoco Sanji. Il gruppo sconfigge una serie di pirati corrotti per trovare il One Piece, il favoloso tesoro nascosto dal precedente Re dei Pirati. La lista comprende: Buggy il Clown, il capitano Kuro dei Black Cat Pirates e Arlong the Fish-man. Luffy è anche seguito da una nave di marines guidata da suo nonno, il viceammiraglio Garp. Alla fine della prima stagione, l’equipaggio di Luffy è assemblato e pronto per entrare nella Grand Line (tratta di oceano navigata dalle ciurme di pirati più agguerrite del mare), mentre Luffy e i suoi amici provano a realizzare sia i loro sogni individuali che quelli collettivi.

Nell’ultimo episodio, l’equipaggio riceve le prime taglie ufficiali dal governo mondiale. Potrebbero aver salvato il mare dell’East Blue dal tirannico signore della guerra Arlong il fish-man, ma ora il mondo intero ha gli occhi sulla ciurma giovane ciurma. La banda ha altri membri da acquisire e altre isole da liberare. Tenendo presente che la prima stagione adatta, in otto episodi, i primi cento capitoli del manga, la seconda ipotetica stagione dovrebbe trattare probabilmente i successivi cento capitoli, con l'entrata in scena di Chopper, che si unisce alla ciurma rivelandosi come uno dei personaggi più amati del racconto. Tra le imprese maggiori, invece, ci sarebbe il salvataggio di Arabasta da Crocodile, un temibile signore della guerra del mare.