One Piece, arriva un nuovo trailer a un giorno dal debutto su Netflix

A meno di un giorno dall’uscita, Netflix ha deciso di fare un regalo ai fan di One Piece rilasciando il nuovo trailer dell’adattamento live-action del manga più popolare della storia creato dal Maestro Eiichiro Oda. Arriva, infatti, un nuovo trailer che ci fa entrare direttamente nel mondo di One Piece dandoci un primo assaggio di ciò che ci aspetta da questa attesissima nuova serie Netflix. In partnership con Shueisha, One Piece è prodotta da Tomorrow Studios e Netflix. Matt Owens e Steven Maeda sono gli sceneggiatori, produttori esecutivi e showrunners. Eiichiro Oda, Marty Adelstein e Becky Clements sono produttori esecutivi. Ma entriamo più nel dettaglio guardando il trailer e leggendo le anticipazioni sulla trama di questo nuovo adattamento Netflix.

One Piece: il nuovo trailer ufficiale

Cosa aspettarsi da One Piece di Netflix

Basato sulla serie manga più venduta di sempre in Giappone creata da Eiichiro Oda, ONE PIECE è una leggendaria avventura di mare come nessun’altra. Monkey D. Luffy è un giovane avventuriero che ha sempre sognato una vita di libertà. Luffy parte dal suo piccolo villaggio per affrontare un pericoloso viaggio alla ricerca di un leggendario tesoro, il ONE PIECE, per diventare il Re dei Pirati. Ma, per trovare il bottino, Luffy dovrà riunire l’equipaggio che ha sempre desiderato e trovare una nave su cui salpare, perlustrando ogni centimetro dei vasti mari, scampando ai Marines, e superando in astuzia pericolosi rivali ad ogni occasione.

Chi c'è nel cast di One Piece?

A comporre la ciurma saranno Iñaki Godoy nei panni del capitano Monkey D. Luffy, Mackenyu (Roronoa Zoro), Emily Rudd (Nami), Jacob Romero (Usopp) e Taz Skylar (Sanji).

Faranno parte del cast anche McKinley Belcher III, Morgan Davies, Aidan Scott, Vincent Regan, Jeff Ward, Craig Fairbrass, Langley Kirkwood, Celeste Loots, Alexander Maniatis, Ilia Isorelýs Paulino, Chioma Umeala, Steven Ward, e Michael Dorman nel ruolo di Gold Roger.

Quando esce One Piece su Netflix

One Piece sarà disponibile dal 31 agosto 2023 in tutti i Paesi in cui il servizio è attivo.