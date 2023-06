One Piece: tutto ciò che sappiamo (compresa la data di uscita e il nuovo trailer)

Netflix ha svelato la data di uscita di One Piece, il primo live-action del manga più venduto nella storia del Giappone. Scritto da Eiichiro Oda e amatissimo da grandi e piccini, One Piece è un'avventura leggendaria ambientata in alto mare che torna sul piccolo schermo dopo il cartone animato che ha fatto compagnia nei pomeriggi di Italia1 a tutti i ragazzi degli anni '80 e '90. Ma cosa dobbiamo aspettarci da questa nuova serie Netflix? E, soprattutto, quando uscirà il live-action di One Piece? Scopriamolo insieme.

La trama di One Piece

Basato sulla serie manga più venduta di sempre in Giappone creata da Eiichiro Oda, One Piece è una leggendaria avventura di mare come nessun’altra. Monkey D. Luffy è un giovane avventuriero che ha sempre sognato una vita di libertà. Luffy parte dal suo piccolo villaggio per affrontare un pericoloso viaggio alla ricerca di un leggendario tesoro, il One Piece, per diventare il Re dei Pirati. Ma, per trovare il bottino, Luffy dovrà riunire l’equipaggio che ha sempre desiderato e trovare una nave su cui salpare, perlustrando ogni centimetro dei vasti mari, scampando ai Marines, e superando in astuzia pericolosi rivali ad ogni occasione.

Cosa aspettarsi dal live-action Netflix di One Piece

Il primo adattamento in versione live-action del franchise di One Piece partirà dall'inizio della storia di Monkey D. Luffy con l'introduzione dei personaggi storici del manga e dei luoghi che fanno da sfondo a questa incredibile storia. La serie è stata adattata in modo da creare un prodotto che potesse appagare sia i fan del manga sia chi non non conosce questa storia e il risultato finale è stato definito come "un grande regalo ai numerosissimi fan della storia di One Piece e il prodotto di un amore infinito per questa storia".

Chi c'è nel cast di One Piece?

Il cast del live-action di One Piece è composto da Iñaki Godoy (Monkey D. Luffy), Mackenyu (Roronoa Zoro), Emily Rudd (Nami), Jacob Romero Gibson (Usopp) e Taz Skylar (Sanji).

Quando esce One Piece su Netflix

One Piece debutterà su Netflix il 31 agosto 2023.