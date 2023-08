One Piece, la serie live action di Netflix non delude

Uno dei titoli più attesi della nuova stagione di Netflix arriva in piattaforma il 31 agosto. Stiamo parlando di One Piece, la serie che trasforma in live action il manga da record di Eiichiro Oda. A interpretarne il grande protagonista, Monkey D. Luffy, giovane aspirante ‘re dei pirati’ è l’attore messicano Iñaki Godoy, a interpretare la sua ciurma troviamo invece: Mackenyu Maeda nei panni dell’infallibile spadaccino Roronoa Zoro, Emily Rudd nei panni della ladra Nami, Jacob Romero in quelli del ‘conta storie’ Usopp e Taz Skylar in quelli del cuoco combattente Sanji. Nel cast troviamo anche Jeff Ward nei panni di Baggy il clown e Vincent Regan in quelli del vice ammiraglio Garp.

One piece, la trama della serie Netflix

Il giovane Monkey D. Luffy ha una grande sogno: desidera vivere una esistenza all’insegna della libertà e per fare questo è alla ricerca del One Piece, il leggendario tesoro abbandonato dal più grande pirata di tutti i tempi lungo la pericolosissima e misteriosa rotta maggiore. Una volta trovato il One Piece Luffy trasformerà tutte le sue aspirazioni in realtà, diventando il Re dei Pirati. Ma il viaggio verso il tesoro sarà lungo e complicato, anche perché Luffy ha bisogno di una ciurma e di una nave. Nonostante la sua inesperienza, l’incrollabile fiducia nel suo sogno e l’amore per l’avventura lo porteranno a contornarsi di amici altrettanto determinati e speciali. Nel corso della sua avventura si uniranno infatti a lui un cacciatore di pirati detto ‘Il Diavolo’ per la sua infallibilità, Roronoa Zoro, l’abilissima ladra e grande esperta di navigazione Nami, il cecchino chiacchierone Usop, e lo chef abile tra i fornelli quanto negli scontri corpo a corpo, Sanjii. Con loro salperà a bordo di una nave conquistata grazie al coraggio, alla tenacia e allo spirito di squadra, alla volta della rotta maggiore, dovendo vedersela di volta in volta con i pirati più esperti e feroci del mare orientale, e avendo sempre la marina che lo vuole acciuffare alle calcagna.

One Piece di Netflix non tradisce le attese e trascina il pubblico in una grande avventura

L’esperienza ci dice che tentare di portare in live action storie che hanno incantato un pubblico sterminato nella forma dell’animazione o del fumetto è quasi sempre un’impresa destinata ad andare a sbattere contro la delusione dei fan. Nel caso di One Piece, la serie di Netflix che porta sullo schermo in carne e ossa Monkey D. Luffy e tutti i suoi compagni e nemici, i fan non avranno di che lamentarsi.

La serie live action in 8 episodi in uscita in piattaforma il 31 agosto infatti, centra in pieno l’obbiettivo di ricreare l’enorme potenza suggestiva dell’universo avventuroso nato dalla fantasia di Eiichiro Oda. La narrazione mantiene il ritmo incalzante a cui siamo abituati nelle avventure di Luffy e riflette la sua vitalità, il suo slancio, la sua inscalfibile determinazione a inseguire e realizzare i suoi sogni, che sembrano tanto folli e irraggiungibili alla maggior parte delle persone in cui si imbatte all’inizio. Ma Luffy ha un’arma segreta che lo rende invincibile, e no, non ci riferiamo al suo essere di gomma dopo aver mangiato il frutto del diavolo, quanto alla sua incrollabile fiducia in se stesso e nel suo posto nel mondo. Armato di tale super potere il ragazzo sceglie sapientemente le persone più adatte alla sua ciurma. Ognuno diverso dall’altro, ma ognuno portatore di grandi sogni, grande talento e grande lealtà al loro ‘capitano’. Insieme sconfiggeranno nemici spaventosissimi e sfuggiranno alle guardie marine che danno loro la caccia, pronti a tutto pur di arrivare ai loro obiettivi.

One Piece è una serie che piacerà, divertirà e coinvolgerà non solo il pubblico più giovane, ma chiunque ami l’avventura e abbia mai avuto grandi sogni.

I personaggi, buoni, cattivi e cattivissimi sono tutti caratterizzati benissimo, complessi e raccontati in profondità. Tutto è curato nel minimo dettaglio: dalle ambientazioni ai costumi, dai tic dei protagonisti alla cura nella narrazione, fondamentale, dei flashback, nulla suona stonato. Questa serie live action supererà con successo il temibile giudizio dei fan che dal 1997 seguono i manga e gli anime di Luffy: basterà il primo ghigno del bravo Iñaki Godoy per riconoscere immediatamente l’aspirante Re dei Pirati in tutta la sua arrembante essenza, ma piacerà molto anche al pubblico che dovesse approcciarsi per la prima volta al rocambolesco mondo del pirata dal cappello di paglia.

Voto: 8