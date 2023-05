One Piece è sempre più vicina al debutto su Netflix, parola di Eiichiro Oda

Manca sempre meno al debutto su Netflix del live-action di One Piece, il manga più famoso della storia entrato nei cuori di tutti grazie al cartone animato che ha fatto compagnia a tutti i bambini degli anni '90 su Italia 1. La piattaforma di streaming, infatti, è pronta a raccontare le avventure della leggendaria ciurma di pirati in questa nuova versione di One Piece prodotta dal creatore del manga Eiichiro Oda e da Matt Owens, Steve Maeda, Marty Adelstein e Becky Clements. E a svelare i primi dettagli sulla serie e quanto manca alla sua data di uscita su Netlfix è il suo creatore, il Maestro Eiichiro Oda che, in occasione del compleanno del grande protagonista di questa storia, il personaggio da lui creato, Monkey D. Luffy, ha deciso di scrivere una lettera ai fan di One Piece.

Come sarà il live-action di One Piece su Netflix

La serie Netflix sarà il primo adattamento in versione live-action del franchise di One Piece e partirà dall'inizio della storia di Monkey D. Luffy con l'introduzione dei personaggi storici del manga e dei luoghi che fanno da sfondo a questa incredibile storia. Per realizzare questa serie il lavoro non è stato semplice, come sottolinea lo stesso Oda parlando di "duro lavoro" per creare un prodotto che potesse piacere a tutti, fan e non del manga. Il risultato sarà un grande regalo ai numerosissimi fan della storia di One Piece e il risultato di un amore infinito per questa storia che, nella sua versione live-action è alla fase finale di realizzazione.

Quante stagioni di One Piece ci saranno?

Chi c'è nel cast di One Piece

A comporre la ciurma saranno Iñaki Godoy nei panni del capitano Monkey D. Luffy, Mackenyu (Roronoa Zoro), Emily Rudd (Nami), Jacob Romero Gibson (Usopp) e Taz Skylar (Sanji). Faranno parte del cast anche McKinley Belcher III, Morgan Davies, Aidan Scott, Vincent Regan, Jeff Ward, Craig Fairbrass, Langley Kirkwood, Celeste Loots, Alexander Maniatis, Ilia Isorelýs Paulino, Chioma Umeala e Steven Ward.

Quando esce One Piece su Netflix

Come rivelato da Eiichiro Oda, One Piece debutterà su Netflix entro la fine del 2023.