Orion e il buio, su Netflix un nuovo cartone che aiuta i bimbi a superare la paura del buio

Arriva su Netflix un nuovo film animato pronto a conquistare grandi e piccini. Si tratta di Orion e il buio, una storia avventurosa, divertente ma anche profonda che punta ad aiutare bambini, ma anche adulti, a smettere di avere paura del buio. Ma quando esce Orion e il buio e qual è la sua trama? Scopriamolo.

Orion e il buio: la trama

Orion sembra proprio un normale studente delle scuole elementari: timido, modesto e con una cotta segreta. Ma sotto questo aspetto all'apparenza ordinario, Orion è sopraffatto dall'ansia adolescenziale, terrorizzato in modo irrazionale da api, cani, onde radio dei cellulari, clown assassini nelle fognature, dall'oceano e dal timore di cadere da una scogliera. Tra tutte le sue fobie, quella che teme di più è quella a cui si trova davanti ogni sera: il buio. L'incarnazione della sua paura più grande si materializza e porta Orion con sé in un folle viaggio intorno al mondo per dimostrare che la notte non è poi così terrificante. Mentre i due improbabili personaggi si avvicinano sempre di più, Orion deve decidere se vuole imparare ad accettare l'ignoto e cercare di impedire alla paura di controllare la sua esistenza per godersi finalmente le gioie della vita.

Orion e il buio: il trailer

Orion e il buio: quando esce su Netflix

Orion e il buio debutta su Netflix il 2 febbraio 2024.