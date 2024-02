Il cartone Netflix che tutti gli adulti dovrebbero guardare

Orion e il buio

Su Netflix c'è un nuovo cartone animato della Dreamrworks. È uscito senza farsi troppo notare ma ha tanto da dire, soprattutto a chi i cartoni non li guarda più perché cresciuto. Si intitola Orion e il buio e non fatevi ingannare dall'apparenza, non è una storiella per bambini, o meglio, non solo, come capita la maggior parte delle volte. Orion e il buio, infatti, è un film delizioso che parla a tutte le persone che pensano troppo, a quelle che hanno paura di tutto, a chi ha attacchi di panico perché ha di fronte l'ignoto, a chi non riesce a dormire con la tapparella abbassata perché sotto sotto ha ancora paura di stare al buio. Orion e il buio parla anche a chi soffre di insonnia, a chi non ama la notte e a tutti quelli che pensano che l'unico momento per vivere la pripria vita sia durante le ore del giorno. E se ultimamente i cartoni animati sembravano aver esaurito la loro vena creativa e aver deciso di puntare solo su tematiche sociali e alla moda, ecco che arriva su Netflix Orion e il buio per regalarci un'avventura indimenticabile e originalissima dove ogni elemento non è lasciato al caso e il racconto assume un significato profondissimo dall'inizio alla fine.

Cos'ha di tanto speciale Orion e il buio? Tra un po' ve lo spieghiamo ma intanto, ecco di cosa parla.

Orion e il buio: la trama

Orion sembra proprio un normale studente delle scuole elementari: timido, modesto e con una cotta segreta. Ma sotto questo aspetto all'apparenza ordinario, Orion è sopraffatto dall'ansia adolescenziale, terrorizzato in modo irrazionale da api, cani, onde radio dei cellulari, clown assassini nelle fognature, dall'oceano e dal timore di cadere da una scogliera. Tra tutte le sue fobie, quella che teme di più è quella a cui si trova davanti ogni sera: il buio. L'incarnazione della sua paura più grande si materializza e porta Orion con sé in un folle viaggio intorno al mondo per dimostrare che la notte non è poi così terrificante. Mentre i due improbabili personaggi si avvicinano sempre di più, Orion deve decidere se vuole imparare ad accettare l'ignoto e cercare di impedire alla paura di controllare la sua esistenza per godersi finalmente le gioie della vita.

Tutto il bello che si nasconde nel buio e che spesso non riusciamo a vedere

C'è un pregiudizio immenso che riguarda il buio: fa paura. Inutile negarlo. Per quanto possiamo definirci dei "night owl", cioè persone che riescono a stare sveglie fino a tarda notte o a essere più concentrati a fine giornata, ciò che non riusciamo a vedere nel buio tende a spaventarci sempre. Dai rumori improvvisi che ci fanno immaginare i peggiori scenari possibili ai pensieri negativi che ci tormentano appena prima di dormire, dal sonno che sembra non arrivare nonostante la stanchezza alla paura che, chissà chi o cosa possa nascondersi sotto il nostro letto da non farci neanche scivolare un braccio al di fuori del materasso. La notte con la sua oscurità, silenzio e impossibilità di controllo porta con sé una visione del mondo negativa e che spaventa. Ma se solo cambiassimo prospettiva? Se solo riuscissimo a capirlo un po' di più quel buio e a vederne i colori che spesso non riusciamo a vedere solo per paura? Ecco allora che questo odiato momento oscuro che segna la fine di un giorno si trasformerebbe in pura magia. E a regalarci questo nuovo punto di vista sul buio è proprio questo nuovo cartone Netflix che con una storia semplice e raccontata benissimo riesce a far vibrare l'anima di chiunque e a farlo con grande efficacia e raffinatezza. Per non parlare dei personaggi di Orion e il buio, ognuno dei quali è talmente ben pensato e ben realizzato da diventare indimenticabile.

Dunque, perché è tanto speciale Orion e il buio? Perché è un film incantevole, emozionante e soprattutto in grado di aprirci gli occhi su quanto il buio sia necessario per poter apprezzare il valore stesso della luce, è un film magico che vi entrerà nel cuore e farà sì che guarderete alla notte, all'insonnia, all'oscurità e ai brutti sogni in modo diverso.

E d'ora in poi, quando andrete a dormire, vi guarderete intorno sperando di poter incontrare anche voi, così come il protagonista del film, quei meravigliosi e coloratissimi personaggi che abitano il buio e cho rendono speciale.

Voto: 8