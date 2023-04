Su Netflix ha appena fatto il suo debutto una nuova serie erotica che ha osato raccontare quali sono le conseguenze di un'ossessione d'amore. Passionale, sensuale, drammatica e profonda, questa serie ha subito colpito per la sua trama apparentemente semplice ma piena di spunti riflessivi molto più profondi del previsto. Tratta dal romanzo di Josephine Hart, Damage, Ossessione è una serie dura, sporca, graffiante che, dopo il suo finale aperto, sta già facendo sognare il pubblico per un secondo capitolo di serie. Ma Ossessione 2 ci sarà? Ecco cosa sappiamo finora.

La trama di Ossessione

La storia di Ossessione è incentrata su un pericoloso triangolo amoroso che emerge quando l'enigmatica Anna Barton intraprende una relazione appassionata con il padre del suo fidanzato, William. Mentre Anna lotta per sostenere entrambe le relazioni, William viene trascinato in una spirale ossessiva. Ma per quanto tempo riusciranno a tenere nascosto il loro segreto prima che qualcuno si faccia male?

Ossessione 2 ci sarà?

Ossessione è un titolo Netflix che nasce come miniserie limitata e cioè un prodotto destinato ad avere una sola stagione. Quindi un secondo capitolo per questa serie non è previsto.