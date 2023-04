A che ora esce e perché guardare Ossessione su Netflix

Ossessione è la nuova emozionante e seducente serie limitata di Netflix, in quattro parti, che racconta l'ossessione erotica e il desiderio proibito. Adattamento contemporaneo del romanzo di Josephine Hart, Damage, la storia è incentrata su un pericoloso triangolo amoroso che emerge quando l'enigmatica Anna Barton intraprende una relazione appassionata con il padre del suo fidanzato, William. Mentre Anna lotta per sostenere entrambe le relazioni, William viene trascinato in una spirale ossessiva. Ma per quanto tempo riusciranno a tenere nascosto il loro segreto prima che qualcuno si faccia male?

Ossessione è una serie scritta da Morgan Lloyd-Malcolm. Benji Walters funge da sceneggiatore aggiuntivo, mentre la regia è affidata a Glenn Leyburn e Lisa Barros D'Sa. La serie è prodotta da Gina Carter. Matthew Read e Frith Tiplady (Moonage Pictures) e Alison Jackson (Gaumont UK) sono i produttori esecutivi.

Perché guardare Ossessione su Netflix

Sono diversi i motivi per cui addentrarsi nella visione di Ossessione. Il primo è la sua grande capacità di andare a fondo nel racconto del tradimento, il saper mostrare il piacere ma anche le conseguenze del lasciarsi andare all'istinto, il mettere in mostra la sofferenza umana ma anche il suo godimento più grande. Ossessione è una serie molto più profonda di quello che può apparire che spinge a una grandissima riflessione interiore e racconta una storia cupa ma anche molto interessante.

Chi c'è nel cast di Ossessione

Il cast comprende Richard Armitage (Lo Hobbit, Stay Close, The Stranger) nel ruolo di William, Charlie Murphy (Halo, Peaky Blinders) nel ruolo di Anna, Indira Varma (This Way Up, Obi WanKenobi) nel ruolo della moglie di William, Ingrid, e Rish Shah nel ruolo del fidanzato di Anna, Jay (Ms. Marvel, Strangers). Nel cast anche Pippa Bennett-Warner (Chloe, Gangs of London), SoneraAngel (Red Velvet Revolution), Anil Goutam (Andor) e Marion Bailey (The Crown).

A che ora esce Ossessione su Netflix

Ossessione debutterà su Netlfix il prossimo 13 aprile alle 9.00 in tutti i Paesi in cui è attivo il servizio.