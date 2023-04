Ossessione, la spiegazione del finale

Ossessione è la nuova miniserie dramatico-erotica di Netflix, in quattro episodi, che racconta con grande profondità la storia di un amore clandestino. Degna erede di Sex/Life, questa serie, dove il sesso è l'elemento centrale del racconto così come il concetto di fedeltà, ha stupito per la sua capacità di portare lo spettatore a riflettere su questi temi. Ma come è andata a finire la storia di Anna e William? Scopriamolo insieme.

La trama di Ossessione

Adattamento contemporaneo del romanzo di Josephine Hart, Damage, la storia di Ossessione è incentrata su un pericoloso triangolo amoroso che emerge quando l'enigmatica Anna Barton intraprende una relazione appassionata con il padre del suo fidanzato, William. Mentre Anna lotta per sostenere entrambe le relazioni, William viene trascinato in una spirale ossessiva. Ma per quanto tempo riusciranno a tenere nascosto il loro segreto prima che qualcuno si faccia male?

La spiegazione del finale di Ossessione

(Spoiler)

Il finale di Ossessione lascia davvero senza parole. Questa serie che inizialmente appare leggera ed erotica, si trasforma nel suo finale in un dramma agghiacciante. Nell'ultimo episodio della serie, infatti, vediamo Jay, il figlio di William e futuro marito di Anna (che però ha una relazione clandestina con suo padre) avere il sentore che il padre gli stia nascondendo qualcosa. Il ragazzo, infatti, riesce a capire che tra lui e la sua fidanzata c'è un legame per una frase che William pronuncia durante il suo addio al celibato, frase che la sua ragazza Anna gli ripete in continuazione: "Impara ad amare le domande". Così, sconvolto alla sola idea che suo padre possa avere una storia con Anna, che di lì a poco avrebbe sposato, Jay inizia a seguire William e lo vede entrare in una casa misteriosa. Chiama la madre per chiederle dove fosse suo padre e capisce, dalla sua risposta, che le aveva mentito. Così, ormai certo del tradimento della sua fidanzata con suo padre, Jay entra nel palazzo, sale le scale arrivando all'appartamento, sente che lì dentro ci sono due persone che fanno sesso, apre la porta e si ritrova il padre con la sua ragazza nel bel mezzo di un rapporto sessuale spinto. Così il ragazzo, sconvolto, fa un passo indietro e cade giù dal pianerottolo finendo al piano terra ricoperto di sangue e morendo sul colpo. Anna è, ancora una volta, responsabile della morte di un uomo ossessionato da lei, proprio come suo fratello. Ora che Jay è morto e che la storia tra William e Anna è uscita allo scoperto si è scatenato il caos. William è stato cacciato dalla sua famiglia ma l'ossessione per Anna resta così fa di tutto per cercarla ora che lei è sparita. La trova, si incontrano e lei capisce che lui è malato e che non ha neanche i sensi di colpa per la morte del figlio così lo allontana. Nell'ultima scena vediamo lei dallo psicologo e capiamo che, alla fine, la storia sarà destinata a ripetersi ancora una volta.