Pacto de Silencio - Oscuri segreti: la nuova serie crime di Netflix, trama, trailer, quando esce

Su Netflix sta per debuttare una nuova serie crime messicana che è pronta a tenere con il fiato sospeso e raccontare una storia fatta di drammi, crimini e soprattutto misteri. Parliamo di Pacto de Silencio - Oscuri segreti, un crime drama di 18 episodi diretta da Carlos Villegas Rosales e prodotto da Mariana Iskandarani e Mar Abierto Productions. Al centro della storia? Una giovane influencer che vuole trovare la sua madre naturale ma si mette in mezzo a una storia fatta di pericoli e segreti. Ma entriamo più nel dettaglio per scoprire tutto quello che sappiamo su questo titolo Netflix e quando uscirà.

Pacto de Silencio - Oscuri segreti: la trama

Una giovane influencer di successo si insinua nella vita di quattro donne per scoprire quale di loro sia la madre che l'ha abbandonata alla nascita. Mossa dalla sete di vendetta in seguito a un'infanzia difficile, scoprirà la verità e troverà l'amore, mentre svela segreti che la metteranno in pericolo.

Pacto de Silencio - Oscuri segreti: il trailer ufficiale

Pacto de Silencio - Oscuri segreti: quando esce su Netflix

Pacto de Silencio debutterà su Netflix l'11 ottobre 2023 in tutti i Paesi in cui è attivo il servizio.