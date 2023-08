Painkiller 2 ci sarà? Ecco cosa sappiamo finora

Appena uscita su Netflix, Painkiller è la nuova serie drammatica della piattaforma di streaming da tenere d'occhio. Composta da sei episodi e creata dagli stessi nomi dietro il successo di Narcos, Painkiller è un titolo imperdibile su Netflix che racconta la storia della crisi degli oppioidi in America in forma romanzata, mettendo in evidenza le storie dei responsabili, delle vittime e delle persone che vogliono scoprire la verità, le cui vite sono state stravolte per sempre dall'invenzione dell'OxyContin. Analisi del crimine, delle responsabilità e dei sistemi che hanno ripetutamente mancato di proteggere centinaia di migliaia di americani, Painkiller è tratta dal libro "Pain Killer: L'impero dell'inganno e la grande epidemia americana di oppiacei" di Barry Meier e dall'articolo "The Family That Built an Empire of Pain" (New Yorker) di Patrick Radden Keefe. Ma ci sarà una seconda stagione di Painkiller? Ecco cosa sappiamo finora.

La trama di Painkiller

La trama gira intorno a questo fatto di cronaca statunitense che ha visto coinvolta l'azienda farmaceutica Purdue Pharma, produttrice dell'Oxycontin, un farmaco fatto prescrivere dai medici, spinti da mazzette della stessa azienda, le pillole di questo antidolorifico pur sapendo che avrebbero creato dipendenza. I malati quindi per alleviare il dolore sono diventati dei veri e propri drogati vennero spinti a cercare continuamente il farmaco nel mercato nero e a sostituirlo perfino con l'eroina, meno costosa e rischiando, così la morte per overdose. La cosiddetta crisi degli oppioidi, infatti, è una delle più pericolose americane che ha fatto strage negli ultimi 20 anni con oltre 500mila vittime.

Painkiller 2 ci sarà? Quando esce su Neflix

Painkiller nasce come serie limitata quindi è stata concepita per avere una sola stagione e non più di una. Non aspettatevi un capitolo due di Painkiller perché non ci sarà a meno che la serie non diventi un grande successo di pubblico e in questo caso, i piani Netflix, potrebbero essere cambiati un po' come è accaduto con The Watcher, la serie thriller di Ryan Murphy che, pur essendo stata pensata per essere una miniserie di una sola stagione è stata rinnovata per un capitolo due contro ogni aspettativa. Ma staremo a vedere.