Painkiller: come finisce la serie Netflix dedicata al farmaco OxyContin

Su Netflix è arrivata una nuova serie drammatica che ha alzato decisamente il livello dei titoli Netflix dell'ultimo periodo. Parliamo di Painkiller, una serie annunciata già due anni fa che, finalmente, è arrivata sul catalogo della piattaforma di streaming per raccontare una delle storie più interessanti finora al centro di una serie Netflix: la crisi degli oppioidi in America negli anni '90 e la diffusione del farmaco OxyContin che ha causato migliaia di vittime per overdose e dipendenza. Questa miniserie Netflix, con produttori Eric Newman, Pete Berg, Alex Gibney, mentre Micah Fitzerman-Blue e Noah Harpster ne fanno da showrunner e ideatori, esplora le origini e le conseguenze della crisi degli oppioidi in America in forma romanzata, mettendo in evidenza le storie dei responsabili, delle vittime e delle persone che vogliono scoprire la verità, le cui vite sono state stravolte per sempre dall'invenzione dell'OxyContin. Analisi del crimine, delle responsabilità e dei sistemi che hanno ripetutamente mancato di proteggere centinaia di migliaia di americani. Painkiller è tratta dal libro Pain Killer: L'impero dell'inganno e la grande epidemia americana di oppiacei di Barry Meier e dall'articolo The Family That Built an Empire of Pain (New Yorker) di Patrick Radden Keefe.

Paikiller: la trama

Painkiller è una serie drammatica che esplora alcune delle origini e delle conseguenze della crisi degli oppioidi in America, seguendo gli autori, le vittime e i cercatori di verità le cui vite sono state alterate dall'invenzione dell'OxyContin. Una narrazione romanzata degli eventi che, in sei episodi, emoziona, spiazza e fa riflettere proponendo due diverse prospettive della storia, quella di chi ne è stato vittima e quella di chi, al contrario, ne è stato carnefice.

Painkiller: il trailer ufficiale

Painkiller: la spiegazione del finale

Painkiller finisce con un ultimo episodio che mostra il processo alla Purdue Pharma che, ancora prima di iniziare, si è concluso con un patteggiamento organizzato la notte prima con una telefonata di Richard Sakler arrivata perfino alla casa bianca. Così, pagando una "mora", l'azienda farmaceutica ha evitato tutte le accuse sul farmaco OxyContin e ha continuato a produrlo e metterlo in vendita. Complice di questo patteggiamento anche l'avvocato John Brownlee che aveva collaborato con Edie Flowers per mettere su l'accusa alla Purdue grazie alla testimonianza di Shannon Shaeffer che si è pentita e ha deciso di fare la cosa giusta consegnando tutti i documenti che incastrano l'azienda.

Intanto Glen, che era riuscito a essere sobrio per un mese, trova delle pillole di OxyContin nell'appartamento affianco al suo e ricade nel vortice della dipendenda finendo in fin di vista, in overdose. E Edie fa pace con suo fratello in carcere che, una volta uscito, torna a vivere con lei.

La serie finisce con Richard Sakler che immagina un litigio con suo padre Raymond, fondatore dell'impero Sakler con cui ha conversazioni immaginarie per l'intera serie, che lo prende a pugni per aver infangato l'eredità del suo operato a cui aveva lavorato duramente. E sulle note di The Sound of Silence, con un anziano Richard Sakler nella sua casa di lusso, solo, pieno di rimorsi e infastidito da quel suono dell'allarme antincendio che ha caratterizzato l'intera serie, si conclude Painkiller.