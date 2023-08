Painkiller è una delle serie più belle che vedrete su Netflix quest'anno

Matthew Broderick in Painkiller

"Nella vita contano sono due tipi di uomini, i creativi e i venditori e questi ultimi sono i più importanti di tutti". È in questa frase che si racchiude l'intera essenza di Painkiller, la nuova miniserie Netflix che cerca di spiegare la natura insaziabile dell'essere umano raccontandola attraverso la storia della crisi degli oppioidi negli Stati Uniti degli anni '90. Paikiller nasce dagli stessi creatori di Narcos e, in sei episodi, regala al pubblico un'esperienza visiva a dir poco eccezionale. Netflix torna a puntare sulla qualità e si lascia alle spalle quei titoli artificiosi studiati a tavolino solo per assicurarsi una buona fetta di pubblico. Con Painkiller, infatti, la piattaforma di streaming racconta una bella storia, una storia reale e realistica e lo fa nel modo più coinvolgente, profondo e comunicativo possibile. Questa serie, diretta da Peter Berg, è il risultato di un lavoro meticoloso di ricerca tematica ma anche di creazione di una struttura narrativa solida e convincente. Così, unendo tutti i tasselli del puzzle, Painkiller diventa uno dei titoli più interessanti del panorama seriale contemporaneo dove una storia vera non si tramuta nel consueto documentario né in un racconto di sola finzione e diventa un ibrido tra questi due generi dove la realtà dei fatti viene portata sullo schermo e arricchita dalla drammatizzazione di storie e personaggi per creare un prodotto raffinato, coerente, profondo e che sappia anche intrattenere.

La storia della diffusione del farmaco OxyContin, l'antidolorifico della famiglia degli oppioidi che ha causato a oggi più di 300mila morti per overdose e dipendenza, diventa in Painkiller metafora di un mondo contemporaneo dove il piacere è uno dei valori più ambiti dagli esseri umani insieme alla ricchezza. E così, la dipendeza da droghe, la sofferenza, e perfino la morte sono un rischio da correre per poter avere sempre più riconoscenza sociale e riuscire a provare anche quel solo attimo di puro piacere.

Painkiller mostra la pericolosità di una mente fragile, la doppia faccia del mondo delle vendite, racconta, attraverso i personaggi della serie, tutto il fascino che i soldi possono avere sugli uomini arrivando perfino a fargli perdere il lume della ragione e mostra come la morale è un concetto molto più labile nelle coscienze umane di quanto non si possa pensare.

Questa serie parla di dolore, di corruzione, di rapporti genitori-figli, di manie di grandezza e poi ancora delle immense lacune del sistema giudiziario e di quanto sia facile diventare dipendenti da una qualsiasi forma di immediato piacere. Painkiller emoziona, fa arrabbiare, rabbrividire e allo stesso tempo commuovere all'ascolto della voce strozzata di persone in carne e ossa che hanno perso i loro cari a causa dell'OxyContin e che aprono, con la loro testimonianza, ognuno degli episodi della serie.

Ognuno dei personaggi di Painkiller è perfettamente studiato per essere funzionale al racconto ed estremamente comunicativo. Ogni persona di questa storia, vera o di finzione che sia, buca lo schermo, raggiunge il cuore ed è parte di un fil rouge che unisce l'intera narrazione e permette alla storia di mantenersi in equilibrio su più livelli narrativi. Ogni livello regala al pubblico una prospettiva diversa con cui poter interpretare questa coinvolgente quanto terribile storia, da quella della vittima a quella del "carnefice" mostrando che, ognuno, dopotutto, calibra i concetti di giusto e sbagliato secondo il proprio punto di vista.

Con Pakiller Netflix si è superata, ha dato al pubblico la possibilità di godere di una delle serie più belle distribuite negli ultimi anni, di lasciarsi andare alla visione di un titolo talmente comunicativo, viscerale e profondo da riuscire a entrare sottopelle. Non perdetevi l'opportunità di vivere questo viaggio interiore tra ambizioni, debolezze umane, rabbia, dipendenza, corruzione, un percorso introspettivo in un universo dove giusto e sbagliato diventano concetti interscambiabili a seconda della prospettiva che si assume. Guardate Painkiller e lasciatevi travolgere da una storia terribile ma raccontata meravigliosamente bene.

Voto: 8