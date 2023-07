Paradise su Netflix è un film imperdibile

Paradise

E se tutti prendessero ciò che vogliono nella vita, come sarebbe il mondo? A cosa assomiglierebbe l'umanità se la giovinezza, e la felicità, si potessero comprare in denaro, così come la propria immortalità? Fin dove si spingerebbe l'egoismo umano sapendo che il proprio ringiovanimento può essere davvero possibile a costo dell'invecchiamento di qualcun altro? Sono questi i quesiti esistenziali che lancia al pubblico il nuovo film Netflix Paradise, un gioiellino di genere thriller psicologico scritto e diretto da Boris Kunz che immagina un mondo futuro dove la propria vita può essere ceduta a qualcun altro in cambio di soldi e da un momento all'altro si possono acquistare anni di giovinezza o perderne del tutto. Paradise provoca, si spinge oltre, osa oltrepassare il limite del politicamente corretto e lascia senza parole. Paradise affascina e fa paura allo stesso tempo, sconvolge e ci lascia quasi rassegnati davanti all'inevitabile declino della coscienza umana in un mondo dove nessuno è più disposto a rinunciare al proprio egoismo.

Elena e Max hanno una vita quasi perfetta. Ma quando la coppia si trova di fronte a inaspettate richieste di risarcimento assicurativo che non può pagare, tutto cambia: per saldare i debiti, Elena deve "pagare" 40 anni della sua vita. Derubati di un futuro insieme, i due devono fare i conti con quello che resta della loro esistenza. Max fa di tutto per recuperare gli anni perduti di Elena. Ma nulla sarà più come prima.

Il bello di Paradise è che propone al pubblico una delle trame più originali viste quest'anno sulla piattaforma di streaming, racconta una storia che sarebbe potuta essere un episodio di Black Mirror e che se fosse stata inserita nell'ultima stagione della serie distopica di Charlie Brooker, avrebbe perfino superato in qualità e originalità, i suoi episodi.

Paradise è un viaggio esistenziale, una metafora amara di un'umanità accecata dall'eterna giovinezza che perde ogni briciolo di coscienza, di morale, di senso di altruismo portando gli uomini a diventare assassini solo per salvare se stessi. Quella descritta da Paradise e dai suoi protagonisti che vestono alla perfezione i valori decadenti del mondo contemporaneo, è un'umanità che non è più disposta ad aiutare il prossimo, ad accettare il tempo che passa e tutto questo non sembra poi così lontano dalla nostra società dove l'apparenza è uno dei valori imprescindibili di una vita felice e l'invecchiamento è la più grande paura degli uomini. Ma la felicità non sta nelle apparenze, in un volto senza rughe o in una vita esteticamente perfetta, la felicità sta nelle crepe, nei segni che il tempo lascia sulla pelle di persone che la vita l'hanno vissuta davvero senza risparmiarsi, sta nella brevità, nel flusso, in una quotidianità fatta anche di bruttezze e questo film Netflix, nei suoi 117 minuti, non fa che ricordarcelo facendoci venire voglia di viverla fino in fondo questa vita, di smettere di preoccuparci del nostro aspetto fisico, di provare a essere un po' più empatici, coscienziosi, altruisti e di dare a questa società votata all'egoismo almeno un piccolo cambio di rotta.

Voto: 7 e mezzo