Paradise, la spiegazione del finale del thriller psicologico di Netflix

Cedere la propria esistenza in cambio di denaro: in un futuro non troppo lontano, un metodo per trasferire anni di vita da una persona all'altra ha cambiato il mondo per sempre, trasformando la startup biotecnologica Aeon in un'azienda farmaceutica multimiliardaria. È così che si presenta, su Netflix, Paradise, un film thriller distopico che immagina un mondo dove si può tornare giovani a costo che qualcun altro invecchi al nostro posto, un film affascinante ma allo stesso tempo sconvolgente che può essere considerato senza dubbio uno dei titoli Netflix più originali di quest'anno. Ma come va a finire la storia di Paradise? Qual è il destino di Elena e Max? Scopriamolo insieme e se non avete visto ancora il film attenzione agli spoiler.

La trama di Paradise

Elena e Max hanno una vita quasi perfetta. Ma quando la coppia si trova di fronte a inaspettate richieste di risarcimento assicurativo che non può pagare, tutto cambia in un istante: per saldare i debiti, Elena (Marlene Tanzcik) deve "pagare" 40 anni della sua vita. Derubati di un futuro insieme, i due devono fare i conti con quello che resta della loro esistenza. Max (Kostja Ullmann), che lavora per AEON, fa di tutto per recuperare gli anni perduti di Elena. Ma nulla sarà più come prima.

Come finisce Paradise, la spiegazione

(Spoiler!)

Nel finale di Paradise vediamo Elena invecchiata di 40 anni dopo essere stata costretta dalla compagnia assicurativa a dare via quasi metà della sua vita per pagare i debiti di una casa andata a fuoco. Max, il suo compagno, non si è rassegnato all'idea di un futuro insieme con la sua fidanzata e trova un metodo alternativo per invertire il procedimento di invecchiamento con la persona compatibile con Elena che ha acquistato, a differenza sua, 40 anni di giovinezza. Si tratta di Sophie, la fondatrice di Aeon, l'azienda che effettua i trasferimenti di anni da una persona a un'altra. Max, così, decide di seguire Sophie per sequestrarla e riprendersi gli anni di sua moglie ma cattura, per errore, sua figlia Maria, una ragazzina innocente che, però, essendo figlia di Sophie ha un DNA compatibile con quello di Elena e può diventare, quindi, una donatrice di anni e restituirle la giovinezza. Questo sequestro finisce male perché arriva a intrometersi ul gruppo di ribelli che ha come obiettivo quello di uccidere Sophie e distruggere Aeon ma l'operazione finisce male perché pur sparando a Sophie, lei sopravvive e Maria, intanto, viene portata da Elena nel campo dove vengono effettuati gli scambi abusivi di anni e finisce con l'invecchiare immediatamente di 40 anni mentre sua madre resta giovane ed Elena si riprende la sua giovinezza. Quest'ultima, però, è cambiata ed ha completamente perso il lume della ragione dopo questo episodio spingendo Max a non riconoscerla più. Alla fine del film vediamo due scene agghiaccianti. Da un lato c'è Sophie con davanti sua figlia ormai vecchia e si rifiuta di donarle qualche anno di giovinezza, pur essendo sua madre e quindi compatibile, perché non vuole rinunciare alla sua nuova vita da giovane e poi c'è Elena che è tornata giovane, ed è finalmente incinta e vive sul mare. Ha la vita che sognava con Max peccato che i due non stanno più insieme. Lei, infatti, ha fatto un figlio con un altro uomo, nonostante tutto quello che ha passato per avere un futuro insieme a Max e lui si è licenziato da Aeon ed è entrato nel gruppo di ribelli che cerca di combattere l'azienda e questa assurda compravendita di anni della propria vita.