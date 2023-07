Paradise è il nuovo thriller psicologico di Netflix da tenere d'occhio (letteralmente)

Quanti anni di vita vendereste per vivere senza preoccupazioni finanziarie? E chi compra questa vita e con essa l'eterna giovinezza, come vivrebbe? Sono queste le domande esistenziali a cui cerca di rispondere Parardise, il nuovo thriller psicologico di Netflix che è pronto a lasciare tutti letteralmente a bocca aperta.

Scritto e diretto da Boris Kunz, Paradise è un nuovo film Netflix che unisce la tensione del thriller all'originalità della fantascienza e prova a immaginare un futuro dove è possibile cedere la propria esistenza in cambio di denaro trasferendo i propri anni di vita ad altri. Una trama, quella di Paradise originalissima e pronta a far riflettere sul futuro dell'umanità e su quanto, a volte, per soldi si è capaci di fare qualsiasi cosa, anche rinunciare alla propria vita. Ma entriamo più nel dettaglio per capire cosa ci aspetta da Paradise e quando debutterà su Netflix.

Paradise: la trama

Cedere la propria esistenza in cambio di denaro: in un futuro non troppo lontano, un metodo per trasferire anni di vita da una persona all'altra ha cambiato il mondo per sempre, trasformando la startup biotecnologica AEON in un'azienda farmaceutica multimiliardaria. Elena e Max hanno una vita quasi perfetta. Ma quando la coppia si trova di fronte a inaspettate richieste di risarcimento assicurativo che non può pagare, tutto cambia in un istante: per saldare i debiti, Elena (Marlene Tanzcik) deve "pagare" 40 anni della sua vita. Derubati di un futuro insieme, i due devono fare i conti con quello che resta della loro esistenza. Max (Kostja Ullmann), che lavora per AEON, fa di tutto per recuperare gli anni perduti di Elena. Ma nulla sarà più come prima.

Paradise: il trailer ufficiale

Paradise: quando esce su Netflix

Paradise debutterà su Netflix il prossimo 27 luglio 2023 in tutti i Paesi in cui è attivo il servizio.