Paso Adelante arriva su Netflix Italia, è ufficiale

Adesso è ufficiale, Paso Adelante arriverà su Netflix Italia e lo farà molto prima di quanto potessimo immaginare. Dopo essere uscita su Netflix Spagna, la serie spagnola che ha appassionato una generazione di giovanissimi degli anni '90 con la storia di un gruppo di ragazzi alle prese con il sogno di diventare ballerini, cantanti, attori, debutterà anche su Netflix Italia con tutte le sue sei stagioni. Ma quando arriva Paso Adelante su Netflix italiano? Scopriamolo insieme ma prima facciamo un piccolo passo indietro per ricordarci di cosa parlava Paso Adelante e chi c'era nel cast della serie.

Di cosa parlava Paso Adelante e chi erano i suoi protagonisti?

Per tutti quelli che non dovessero ricordare la trama della serie, Paso Adelante raccontava le vite di un gruppo di ragazzi, aspiranti artisti, all'interno di una famosa scuola di spettacolo di Madrid. Tra lezioni di danza, di canto e di recitazione, delusioni, successi ma soprattutto cotte e drammi d'amore, ogni episodio era un escalation di emozioni a ritmo di musica e mostrava non solo le evoluzioni nel rapporto tra i ragazzi ma anche quelle con i loro professori, alcuni dei quali coinvolti con gli studenti anche nella loro vita privata. Lola Fernández, Pedro Salvador, Rober Arenales, Ingrid Muñoz e tanti altri ancora (tra cui anche la sorella di Penelope Cruz) erano i protagonisti indiscussi della serie, ognuno diverso ma fondamentale negli sviluppi della storia. La serie, creata da Daniel Écija, Ernesto Pozuelo e Pilar Nadal è stata trasmessa per la prima volta dal canale spagnolo Antena 3 l'8 gennaio 2002, terminando il 24 aprile del 2005. In Italia è arrivata un anno dopo ottenendo un successo di pubblico immediato.

Quando esce Paso Adelante su Netflix Italia?

Tutte le stagioni di Paso Adelante debutteranno su Netflix Italia il prossimo 1 agosto 2023.