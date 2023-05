Le peggiori serie Netflix del 2023, finora

Storie poco convincenti, personaggi poco interessanti o mal approfonditi, impalcature narrative vacillanti e tematiche usate più per fare colpo che per raccontare belle storie. Stiamo parlando delle peggiori serie Netflix del 2023, quei titoli che hanno disatteso le aspettative, deluso e, per certi versi, lasciato poco o niente allo spettatore in fatto di emozioni, insegnamenti o ispirazione. Se abbiamo già analizzato quelle che sono state le migliori serie Netflix del 2023, finora, oggi vogliamo parlare dei titoli usciti quest'anno che, per diversi motivi, non hanno convinto. Dopotutto non si può fare sempre centro, neanche nel mondo delle serie tv e spesso l'errore in cui si cade è sempre lo stesso, pensare che quello che sulla carta funziona, abbia la stessa resa anche nella pratica. Ecco allora una panoramica su quali sono stati i tentativi mal riusciti di Netflix di raccontare una bella storia in questi primi mesi del 2023.

Transatlantic

Iniziamo con Transatlantic che puntava a raccontare una storia molto interessante ma che ha avuto il grande difetto di essere una serie lenta, ripetitiva e davvero poco coinvolgente. Marsiglia 1940-1941.Transatlantic è ispirata alla vera storia di Varian Fry, Mary Jayne Gold e dell'Emergency Rescue Committee. Un gruppo internazionale di giovani supereroi rischia la vita per aiutare oltre duemila profughi a fuggire dalla Francia occupata dai nazisti, inclusi molti artisti tra i più ricercati dal regime. Assieme ai loro famosi protetti occupano una villa ai margini della città, dove la minaccia di un pericolo mortale lascia il posto a collaborazioni inaspettate e amori intensi.

Benvenuti a Eden 2

Passiamo poi al sequel peggio realizzato della storia delle serie tv, la seconda stagione di Benvenuti a Eden. Quella che sembrava una delle serie distopiche più interessanti degli ultimi anni è stata rovinata con un secondo capitolo che non è stato all'altezza del primo e per certi versi ha rovinato quella che era una bella storia. Benvenuti a Eden 2 è stata una delusione. Con nuovi personaggi poco approfonditi, una trama che si è persa in uno stato descrittivo infinito e poco funzionale alla storia e colpi di scena buttati qua e là senza un vero e proprio senso narrativo, Benvenuti a Eden 2 è uno dei peggiori prodotti Netflix del 2023.

Regina Cleopatra

Passiamo poi alla serie più chiacchierata di quest'anno al centro di numerose polemiche, Regina Cleopatra, la docu-serie su uno dei personaggi più influenti della storia, Cleopatra. Nonostante la grande pubblicità e le grandi aspettative, questa serie si è dimostrata più un tentativo di fare un dibattito femminista che una bella storia da seguire sullo schermo. Poco emozionante, un po' azzardata nei contenuti e poco piacevole da seguire, Regina Cleopatra è tra le più grandi delusioni di questo 2023 in fatto di serie tv.

Black Knight

Concludiamo con un altro titolo che sembrava uno dei più promettenti di questo 2023 e si è rivelato una totale delusione. Parliamo di Black Knight, il k-drama post-apocalittico ispirato al manga di Lee Yoon-gyun, Delivery Knight. La storia raccontata da Black Knight è quella di un mondo che è stato distrutto a causa dell'inquinamento dove solo l'1% della popolazione è riuscito a sopravvivere. I pochi superstiti sono costretti a restare in casa e a uscire solo indossando maschere anti-gas per evitare di respirare veleno e morire. Per poter sopravvivere, gli ultimi uomini della terra, hanno bisogno dei cosiddetti "cavalieri delle consegne" e tra loro c'è il leggendario 5-8, un uomo dalle incredibili capacità di combattimento. Quando un uomo rifugiato che sogna di essere uno dei cavalieri incontrerà Sa-wol la sua vita cambierà per sempre. Questa serie, purtroppo, non è stata in grado di trasporre in modo convincente e coinvolgente una bella storia che una volta presa vita si è trasformata in una serie scadente e confusionaria.