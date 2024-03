Physical da 100 a 1, stagione 2: quando escono tutti gli episodi, il calendario completo

Cosa caratterizza il fisico perfetto? È da questa domanda che nasce uno dei reality show di Netflix più amati e seguiti in tutto il mondo: Physical da 100 a 1 che è appena tornato sulla piattaforma di streaming con la sua seconda stagione. Un reality molto appassionante che nasce da un'idea di Jang Ho Gi, produttore della serie, che dopo aver visto per caso il poster per il "Miglior fisico del mese" in un centro fitness che mostrava soci della palestra con vari tipi di fisici, posture e programmi ha voluto provare a capire, creando uno show di prove fisiche e non solo, cosa rende un fisico il più prestante. Cercando di trovare una risposta a queste domande, ha deciso di ideare una serie di sfide per mettere alla prova le basi dell'abilità fisica: forza muscolare, equilibrio, resistenza, agilità e forza di volontà.

Con un set grande quanto due campi da calcio e una troupe che vanta nomi come il direttore artistico Yoo Jae-heon (olimpiadi invernali di Pyeongchang, tour mondiale dei BTS), il direttore musicale Kim Seong-su (Squid Game) e la costumista Choi Se-yeon (Parasite, Okja), la serie ha offerto sorprese e colpi di scena in ogni episodio.

Ma quando escono tutti gli episodi della seconda stagione di Physical da 100 a 1? Scopriamolo insieme.

Physical da 100 a 1: come funziona il reality show

Nel popolare reality coreano cento concorrenti in perfetta forma fisica, tra cui ginnasti della nazionale, bodybuilder e lottatori di MMA rimangono appesi a sbarre, sollevano massi e trascinano navi di due tonnellate per dimostrare di avere il fisico perfetto. Solo uno di loro vincerà non solo la coppa ma anche un premio in denaro. Physical: da 100 a 1 è la prima serie unscripted a raggiungere la cima della classifica della TV non in lingua inglese di Netflix.

Physical da 100 a 1: il trailer della nuova stagione

Physical da 100 a 1: chi aveva vinto la prima stagione?

Chi aveva vinto la prima stagione di Physical da 100 a 1? Se si parla di fisico perfetto, Woo Jin-yong dimostra che i muscoli non sono tutto. Lo snowboarder e appassionato di CrossFit, infatti, ha sconfitto altri 99 concorrenti nel reality di sopravvivenza di Netflix guadagnando 300 milioni di won (243.188 dollari) dopo una serie di sfide estenuanti e vincendo una gara a eliminazione in cui il trentasettenne ha corso intorno a una pista più di venti volte.

Physical da 100 a 1, la nuova stagione: quando escono tutti gli episodi

I primi 4 episodi della nuova stagione di Physical da 100 a 1 sono già disponibili su Netflix dal 19 marzo 2024 . Gli episodi 5, 6 e 7 usciranno il 26 aprile 2024 mentre gli ultimi due episodi, la semifinale e la finalissima della gara, escono su Netflix il 2 aprile 2024.