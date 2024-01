Players: su Netflix un nuovo film romantico con Gina Rodriguez e Tom Ellis, quando esce

Netflix è pronta a lanciare una nuova commedia romantica che vi farà innamorare. Si intitola Players e uscirà, non a caso, il prossimo mese che è, per eccellenza, dedicato all'amore e racconterà la storia di una giornalista che, pur credendo di sapere come funzionano le relazioni uomo-donna, dovrà ricredersi quando perderà la testa per la prima volta. Ma cosa sappiamo finora su Players? Intanto che ha due protagonisti d'eccezione: Gina Rodriguez (Jane the Virgin) e Tom Ellis (Lucifer), regista è Trish Sie e l'autore Whit Anderson. Ma entriamo più nel dettaglio.

Players: la trama

Da molti anni la giornalista sportiva newyorkese Mack (Gina Rodriguez) è in competizione con il suo migliore amico Adam (Damon Wayans Jr.) e i loro collaboratori per creare strategie di abbordaggio vincenti. Nonostante nel corso degli anni abbia portato a innumerevoli avventure di una notte, questo approccio richiede di seguire una serie di rigide regole basilari di cui la principale sancisce che non si può instaurare una relazione da un incontro casuale. Quando perde la testa inaspettatamente per la sua ultima vittima, l'affascinante corrispondente di guerra Nick (Tom Ellis), Mack inizia a rivalutare completamente la propria strategia. Nel momento in cui le linee tra lavoro, divertimento, amicizia e amore iniziano a confondersi, Mack dovrà imparare la differenza tra segnare una rete e vincere la partita.

Players: chi c'è nel cast oltre a Gina Rodriguez e Tom Ellis

Completano il cast di Players, oltre a Gina Rodriguez e Tom Ellis che sono i protagonisti, anche: Joel Courtney, Augustus Prew, Liza Koshy, Ego Nwodim e Marin Hinkle.

Players, con Gina Rodriguez: quando esce su Netflix

Players debutterà su Netflix il giorno di San Valentino, il 14 febbraio 2024.