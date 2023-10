Pluto, su Netflix la serie dal manga capolavoro di Naoki Urasawa e Takashi Nagasaki, quando esce

Manca sempre meno all'uscita du Netflix di una nuova serie animata che si preannuncia un vero e proprio gioiellino. Parliamo di Pluto, la serie tratta da uno dei manga più popolari di Naoki Urasawa e Takashi Nagasaki. Questa nuova serie sarà prodotta da Genco con l'animazione affidata a M2studio. Elogiato da molti come un capolavoro, il manga Pluto è tratto dall'episodio "Il più grande robot del mondo" della serie Astro Boy di Osamu Tezuka del 1964 ed è ideato da Naoki Urasawa (20th Century Boys, Yawara! - Jenny la ragazza del judo, Master Keaton) in collaborazione con l'esperto coideatore Takashi Nagasaki.

Di cosa parla Pluto

La serie drammatica carica di suspense si svolge in un mondo neofuturistico in cui esseri umani e robot altamente funzionali vivono in perfetta armonia. Il manga acclamato in tutto il mondo ha vinto numerosi premi, tra cui il Premio culturale Osamu Tezuka. L'adattamento teatrale del 2015 di Pluto è tornato a grande richiesta nel 2018 con un tour in Giappone e in Europa.

"Plaudo al coraggio di tutti coloro che hanno accettato la sfida di realizzare un anime tratto da Pluto - ha affermato l'autore Naoki Urasawa -. Sono entusiasta della nascita di questa nuova serie che confido andrà dritta al cuore del pubblico. Spero che il messaggio di Osamu Tezuka raggiunga il mondo, ora più che mai", .

Il coautore Takashi Nagasaki ha aggiunto: "Pluto eredita la filosofia di Tezuka e non si limita a trasmettere un messaggio contro la guerra. Ci ricorda anche che la sofferenza è presente da entrambe le parti di un conflitto ma che l'unica risposta possibile è comunque la pace".

Pluto: il trailer ufficiale italiano

Quando esce Pluto su Netflix

Pluto debutterà su Netflix il 26 ottobre 2023.