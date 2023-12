The Escape, la serie Netflix sulla storia della Principessa Latifa di Dubai, quando esce

La tragica fuga della principessa Latifa di Dubai dalla prigionia del padre emiro diventa una serie Netflix. Ancora una volta, la piattaforma di streaming, sceglie di raccontare una storia vera della nostra contemporaneità e, questa volta, ha deciso di puntare tutto sulla storia di una giovane donna che, nel 2018, ha attirato l'attenzione di tutto il mondo per il suo tentativo di fuga in Europa dal padre che la teneva prigioniera a Dubai. La serie, che ha come titolo provvisorio The Escape, sarà un progetto co-prodotto da Netflix e Yellow Film & TV con una sceneggiatura affidata a Lindsay Shapero le cui riprese partiranno già dal 2024.

"Questa è una storia potente sui diritti umani e sulla libertà che tutti vogliamo nella nostra vita . ha dichiarato Shapero sul progetto -. Ma la cosa più affascinante è che si tratta della storia di due amiche che sono disposte ad andare fino in fondo l'una per l'altra. Mi sento molto privilegiata a scrivere una serie così importante ed emozionante".

La storia vera della fuga della principessa Latifa che ha ispirato la serie The Escape

Era il 2018 quando la principessa Latifa, figlia dello sceicco Mohammed bin Rashid al Maktoum sovrano di Dubai, ha tentato una fuga a dir poco rocambolesca nascondendosi nel vano degli pneumatici di un'auto e facendo un giro in moto d'acqua nel Golfo dell'Oman per fuggire dal padre emiro di Dubai che la teneva prigioniera. Fuga, però, non finita bene in quanto Latifa è stata riportata a Dubai con la forza grazie a un'operazione congiunta indiana-emiratina. Latifa e la sua amica Jauhianen sono state rapite, imprigionate e interrogate; alla fine Jauhianen è stata espulsa dagli Emirati Arabi Uniti e Latifa tenuta prigioniera nel suo Paese. A seguito di un'intensa campagna internazionale, Lafita è stata ritrovata diversi anni dopo fuori Dubai e un Alto Commissario delle Nazioni Unite per i Diritti Umani ha dichiarato di averla incontrata e che stava bene, auspicando la sua privacy.

The Escape, sulla storia della principessa Latifa, quando esce su Netflix

Per ora non possiamo ancora sapere quando uscirà su Netflix The Escape ma possiamo immaginare che la serie sulla principessa Latifa debutterà nel 2025 circa.