Profilo Falso, arriva su Netflix una serie thriller sul fenomeno del catfishing

Il fenomeno del catfishing arriva su Netlfix in una nuova serie thriller che punta a svelare i lati più oscuri delle identità false sui social media. Si intitola Profilo Falso ed è una serie di genere thriller che spazia tra il drammatico e il romantico che mostra quanto una persona che desidera ciecamente l'amore possa finire in trappole pericolosissime alle prese con persone che non sono mai chi dicono di essere. Il fenomeno del catfishing, dopotutto, sta spopolando a dismisura sia in televisione con sempre più programmi che raccontano storie vere di profili falsi e relazioni con persone inesistenti, sia nel mondo seriale e cinematografico. Ma entriamo più nel dettaglio per scoprire cosa sappiamo su Profilo Falso di Netflix, cosa dobbiamo aspettarci da questa serie e quando potremo trovarla sul catalogo della piattaforma di streaming.

Profilo Falso, la trama della serie Netflix sul catfishing

In cerca dell'uomo dei suoi sogni, Camila crea un profilo sexy in una app di appuntamenti e trova un uomo molto affascinante di nome Fernando, che però non è single, né si chiama davvero Fernando. Una volta caduta nella trappola, tutto diventa un incubo. Pronta a tutto per scoprire chi sia davvero l'uomo che ha incontrato, Camila indaga sulla vera identità dell'impostore e si vendica per tutte le bugie da lui raccontate e le promesse fatte, senza sapere di stare entrando in un complesso labirinto di miraggi, che la trascinerà in un vortice di sesso proibito e potere letale.

Quando esce Profilo Falso su Netflix

Profilo Falso debutterà su Netflix il prossimo 31 maggio in tutti i Paesi in cui è attivo il servizio.