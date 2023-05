Dalla mia finestra: al di là del mare, il film spagnolo torna su Netflix con una parte 2, svelata data e trailer

Cresce l'attesa per l'uscita del secondo capitolo di una delle saghe romantiche Netflix più amate dal pubblico, Dalla mia finestra: al di là del mare. Dopo l'uscita, nel 2022, del primo capitolo di Dalla mia finestra, il dramma romantico del regista Marçal Forés, tratto dal romanzo di Ariana Godby che è subito entrato nel cuore del pubblico, Netflix ha deciso di continuare il suo racconto con un secondo film della saga dal titolo Dalla mia finesra: Al di là del mare. Cosa dobbiamo aspettarci dalla seconda parte di questo film? Intanto ritroviamo i protagonisti del primo capitolo Clara Galle, Julio Peña, Hugo Arbués, Eric Masip, Natalia Azahara, Guillermo Lasheras e Emilia Lazo. In più, si aggiungono a loro anche Andrea Chaparro, Ivan Lapadaula e Carla Tous. Ma scopriamo qualcosa in più sulla trama del film e diamo uno sguardo al trailer ufficiale.

La trama di Dalla mia finestra

Raquel è perdutamente innamorata dell'attraente e misterioso vicino di casa Ares, ma lo osserva da lontano perché purtroppo non si sono mai parlati. La ragazza però ha chiaro in mente un piano: fare innamorare Ares. Tutt'altro che innocente e indifesa, Raquel non è preparata a perdere tutto per ottenere ciò che vuole, sicuramente non se stessa.

Quando esce Dalla mia finestra: al di là del mare su Netflix

La seconda parte del film romantico spagnolo debutterà sul catalogo della piattaforma di streaming il prossimo 23 giugno 2023.